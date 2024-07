Sofiia Yaremchuk, Olimpiadi Parigi 2024 atletica: scheda e giorni di gara

Sofiia Yaremchuk è una delle ultime arrivate in casa Italia avendo acquisito la cittadinanza nel gennaio del 2021. Nell’ottobre dello stesso anno debutta in maratona, vincendo a Venezia con un tempo di 2h29:12. Nel dicembre del 2023, con un tempo di 2h23:16 ottenuto a Valencia, diventa la primatista italiana della specialità. Meno di tre mesi dopo, a Napoli, eguaglia il record italiano nella mezza maratona con un tempo di 1h08:27. Non ha brillato nella mezza di Roma a giugno ma il suo pensiero è rivolto a Parigi dove punterà ad entrare fra le prime 20 della maratona che chiude il programma olimpico dell’atletica.

Nome: Sofiia

Cognome: Yaremchuk

Luogo e data di nascita: Leopoli (Ucraina) 3/6/1994

Sport e disciplina: atletica, maratona

Quando gareggia: 11 agosto (maratona)