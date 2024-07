Sofia Morini, Olimpiadi Parigi 2024 nuoto: scheda e giorni di gara

Sofia Morini è una delle atlete cresciute di più nell’ultima stagione. Specialista dello stile libero veloce, potrebbe diventare la donna per tutte le stagioni e tutte le staffette. Si migliora ogni volta che scende in acqua per un appuntamento importante e chi la conosce bene ne esalta le doti fisiche e tecniche, in attesa che trovi quell’equilibrio che le permetta di essere protagonista ad alti livelli. Superare un turno nella gara individuale, limando il personale, e provare a portare in finale almeno una delle due staffette è il suo obiettivo a Parigi.

Nome: Sofia

Cognome: Morini

Luogo e data di nascita: Reggio Emilia, 8/3/2003

Sport e disciplina: nuoto, 200 stile libero, 4×100 stile libero, 4×200 stile libero,

Quando gareggia: 27 luglio (4×100 stile libero), 28/29 luglio (200 stile libero), 21 luglio/1 agosto (4×200 stile libero donne)