Sofia Mastroianni, Olimpiadi Parigi 2024 nuoto artistico: scheda e giorni di gara

Cresciuta nella Rari Nantes Savona, è entrata a far parte della Nazionale A nel 2023, in occasione dei Giochi Europei di Cracovia, dove ha conquistato l’argento rispettivamente nel tecnico e nel libero e il bronzo nell’acrobatico. Nell’estate dello stesso anno ha preso ai Mondiali di Fukuoka, dove è grande protagonista nell’argento conquistato dalla squadra nel programma tecnico. Ha aperto il suo 2024 nella rassegna iridata di Doha, in cui insieme alle sue compagne riesce ad ottenere il pass per i Giochi Olimpici Estivi di Parigi 2024. Nella rassegna a Cinque Cerchi ambisce alla top-5 nella prova a squadre.

Nome: Sofia

Cognome: Mastroianni

Luogo e data di nascita: Desio, 2 agosto 2001

Sport e disciplina: nuoto artistico (squadra)

Quando gareggia: lunedì 5 agosto (routine tecnica squadra), martedì 6 agosto (routine libero squadre), mercoledì 7 agosto (routine acrobatica)