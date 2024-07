Skateboard, orari Olimpiadi Parigi 2024: gli italiani in gara giorno per giorno, calendario, tv

L’Italia cercherà di dire la sua nelle gare di skateboard alle Olimpiadi di Parigi 2024, che andranno in scena da venerdì 26 luglio a domenica 11 agosto. Il Bel Paese sarà rappresentato esclusivamente da due atleti, che si cimenteranno nel park: Alex Sorgente e Alessandro Mazzara proveranno a farsi strada nella competizione e a raggiungere un risultato degno di nota, ma salvo grandi sorprese non saranno in lotta per le medaglie. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari dello skateboard e degli azzurri alle Olimpiadi di Parigi 2024.

ITALIANI IN GARA SKATEBOARD OLIMPIADI PARIGI 2024: ORARI GIORNO PER GIORNO

Mercoledì 7 agosto

12.30 Park maschile, preliminari: Alex Sorgente, Alessandro Mazzara

17.30 Park maschile, finale: eventuali Alex Sorgente, Alessandro Mazzara

CALENDARIO SKATEBOARD OLIMPIADI PARIGI 2024

Sabato 27 giugno

12.00 Street maschile, preliminari

17.00 Street maschile, finale

Domenica 28 luglio

12.00 Street femminile, preliminari

17.00 Street femminile, finale

Martedì 6 agosto

12.30 Park femminile, preliminari

17.30 Park femminile, finale

COME VEDERE LE OLIMPIADI DI PARIGI 2024 IN TV E STREAMING

IN TV PER GLI ABBONATI: L’OFFERTA DI EUROSPORT E SKY

I Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K.

IN TV GRATIS E IN CHIARO: LA PROPOSTA DELLA RAI

La Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2 e RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

IN STREAMING PER GLI ABBONATI: DISCOVERY+, SKY GO, NOW, DAZN

Su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky.

IN STREAMING GRATIS: LA COPERTURA DELLA RAI

Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.