Sinner trova Kecmanovic e non il ‘solito’ Griekspoor al 3° turno: c’è un precedente anche nelle NextGen

Dopo aver avuto la meglio su Matteo Berrettini in un derby pirotecnico sul Centrale, Jannik Sinner pensa già all’avversario che dovrà affrontare al terzo turno di Wimbledon 2024. Si preannuncia una sfida sulla carta meno impegnativa rispetto alla precedente per l’azzurro, che se la vedrà ai sedicesimi di finale con il serbo Miomir Kecmanovic.

Sfuma dunque la possibilità di vivere ai Championships il sesto capitolo della rivalità (a senso unico) con l’olandese Tallon Griekspoor, sempre sconfitto dall’altoatesino nei cinque precedenti, che si è fatto rimontare da 2 set a 1 sopra perdendo poi 6-3 al quinto e fermandosi dunque ad un passo dalla sfida al numero 1 del mondo con in palio gli ottavi a Church Road.

Sarà Kecmanovic dunque l’avversario di Sinner al terzo turno, per un match che non dovrebbe nascondere troppe insidie se il nostro portacolori riuscirà a tenere alta l’asticella con una buona prestazione. I due si sono già incrociati in passato, anche se l’ultimo scontro diretto risale al 2022 quando Jannik (avanti 7-5 3-1) usufruì del ritiro del serbo ai sedicesimi del Masters 1000 di Cincinnati.

Il bilancio complessivo è di 3-0 in favore del 22enne di Sesto Pusteria, che si impose 7-6 6-4 ai quarti di finale dell’ATP 250 di Melbourne nel 2021, mentre il loro primo incontro andò in scena all’Allianz Cloud di Milano l’8 novembre 2019 in occasione delle semifinali delle NextGen Finals con il successo in rimonta di un diciottenne Sinner per 2-4 4-1 4-2 4-2.