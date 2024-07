Sinner esausto: “Sapevo che dovevo alzare il livello, Berrettini è uno specialista. Ho gestito bene i momenti”

Jannik Sinner ha piegato Matteo Berrettini in quattro set nel secondo turno del torneo di singolare maschile di Wimbledon, imponendosi per 7-6 7-6 2-6 7-6 e guadagnandosi così il terzo turno contro il serbo Miomir Kecmanovic. A fine match Sinner è stato intervistato in campo.

Il numero 1 del mondo rende merito al connazionale: “Innanzitutto io e Matteo siamo molto amici, è difficile doversi affrontare, poi qui, al 2° turno. Oggi è stata una partita di altissimo livello, ho avuto anche un pizzico di fortuna nei tre tiebreak. Grazie al pubblico per essere rimasto fino a tardi“.

L’analisi del match dell’azzurro: “Sapevo che avrei dovuto aumentare il mio livello contro Berrettini, è uno specialista dell’erba, ha fatto una finale qui. Per me è stata una sfida, sono contento di come ho gestito le situazioni. Ho avuto degli alti e bassi, ma sono soddisfatto. Ho già detto al primo turno che per me è un grande onore giocare qui da numero 1, poi sul Centrale è speciale“.