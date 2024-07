Sinner-Berrettini, Wimbledon 2024 oggi: orario, tv, programma, streaming

Oggi, mercoledì 3 luglio, Jannik Sinner e Matteo Berrettini si affronteranno nel secondo turno del torneo di Wimbledon. Sull’erba di Church Road ci sarà il derby tanto atteso tra i giocatori che nell’ultimo periodo hanno regalato maggior soddisfazioni al tennis italiano. Una partita che si apre a qualsiasi risultato per le caratteristiche dei contendenti.

Da una parte si ha il n.1 del mondo che ha voglia di confermarsi tale nel Tempio del Tennis. L’esordio contro il tedesco Yannick Hanfmann non è stato tra i più brillanti, ma Sinner ha comunque fatto vedere qualità tecniche e caratteriali notevoli per riuscire a chiudere un incontro che si stava complicato ben oltre le previsioni della vigilia.

Dall’altra Berrettini vuole dimostrare al suo amico/rivale e anche agli appassionati di essere ancora in grado di rivaleggiare contro i migliori giocatori del circuito, specialmente su questa superficie. L’affermazione nel primo turno contro l’ungherese Marton Fucsovics è stata accompagna dal brivido per un problema alla schiena, che poi sembrerebbe di poca importante.

La partita tra Jannik Sinner e Matteo Berrettini, valida per il secondo turno del torneo di Wimbledon, andrà in scena sul Centrale (terzo match e inizio non prima delle 17.45) sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (canale 203) e Sky Sport 4K (canale 213); in diretta streaming su SkyGo e su NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

SINNER-BERRETTINI WIMBLEDON 2024 OGGI

Mercoledì 3 luglio

**Centre Court – Ore: 14:30pm (italiane)**

– A. Muller vs D. Medvedev

– N. Osaka vs E. Navarro

– J. Sinner vs M. Berrettini

PROGRAMMA SINNER-BERRETTINI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv:Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203) e Sky Sport 4K (canale 213), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.