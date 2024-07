Simone Consonni, Olimpiadi Parigi 2024 ciclismo su pista: scheda e giorni di gara

Terza Olimpiade dopo Rio e Tokyo per Simone Consonni che arriva a Parigi con sulle spalle, così come tutta la squadra italiana, il peso dell’oro conquistato nel quartetto in Giappone tre anni fa. L’obiettivo è ovviamente quello di ripetersi per il bergamasco che sarà impegnato su pista anche nella madison, con ambizioni di medaglia assieme ad Elia Viviani.

Nome: Simone

Cognome: Consonni

Luogo e data di nascita: Ponte San Pietro, 12 settembre 1994

Sport e disciplina: ciclismo su pista (inseguimento a squadre e madison)

Quando gareggia: lunedì 5 agosto (qualificazioni inseguimento), martedì 6 agosto (primo turno inseguimento), mercoledì 7 agosto (finali inseguimento), sabato 10 agosto (madison)