Silvia Persico, Olimpiadi Parigi 2024 ciclismo su strada: scheda e giorni di gara

Prima partecipazione olimpica di sempre per Silvia Persico che è stata chiamata nel quartetto femminile che disputerà la prova in linea su strada a Parigi 2024. Su un percorso ondulato, con qualche strappo e qualche tratto in pavé, la 27enne della UAE Team ADQ è colei che presenta maggiormente le caratteristiche della scalatrice rispetto al resto della composizione della selezione italiana.

Nome: Silvia

Cognome: Persico

Luogo e data di nascita: Alzano Lombardo, 25 luglio 1997

Sport e discipina: ciclismo su strada (prova in linea)

Quando gareggia: domenica 4 agosto