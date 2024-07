Silvana Stanco, Olimpiadi Parigi 2024 tiro a volo: scheda e giorni di gara

Seconda apparizione ai Giochi per Silvana Stanco. La tiratrice azzurra del trap si presenterà a Parigi 2024 forte dell’esperienza di Tokyo 2020, dove ha centrato il sesto posto. Le aspettative sul suo conto sono giustificate anche dai risultati ottenuti fino ad oggi: malgrado abbia conquistato una solo medaglia iridata nel 2018 (a cui si aggiungono 4 medaglie continentali tra cui 2 d’oro), l’atleta nelle competizioni che contano si è sempre attestata nelle prime dieci posizioni. Ci sono tutti i presupposti per puntare in alto.

Nome: Silvana

Cognome: Stanco

Luogo e data di nascita: Zurigo, 6/1/1993

Sport e disciplina: tiro a volo (trap)

Quando gareggia: martedì 30 luglio (qualificazione), mercoledì 31 luglio (qualificazione+ ev. Finale)