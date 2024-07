Scherma, Vismara rimontato ed eliminato da Andrasfi nei quarti. Italia senza medaglie alle Olimpiadi nella spada maschile

Che peccato. Federico Vismara parte fortissimo, ma poi subisce la rimonta di Tibor Andrasfi ed è eliminato dal torneo individuale di spada maschile delle Olimpiadi 2024. Quarti di finale da incubo per l’Italia al Grand Palais di Parigi, e in serata ci sarà la sola Alice Volpi nel fioretto femminile a provare a portare a casa una medaglia. L’azzurro era venuto fuori vincitore nella battaglia degli ottavi contro il kazako Alimzhanov, ma questa volta il guizzo finale premia il magiaro.

Inizia alla grande l’azzurro, che non aspetta la canonica ammonizione per passività ma si butta subito all’attacco. La prima stoccata è sua, poi un colpo doppio anticipa quattro botte consecutive di Vismara che lo portano alla fine dei primi tre minuti avanti cinque a uno. Spettacolare soprattutto il terzo punto messo a segno dal classe 1997, in allungo a pizzicare la punta della scarpa dell’avversario. Subito dopo il riposo parte aggressivo Andrafsi, che non indietreggia più, tiene bene la misura e si riporta a due botte di distanza (7-5).

Dopo il colpo doppio un’avanzata perfetta di Vismara riporta l’italiano sul +3, che si vede sventolare un cartellino rosso per aver colpito sul petto il suo avversario subito prima di mettere un’altra stoccata. Nel secondo periodo c’è lo spazio solo per un’altra botta dell’atleta delle Fiamme Azzurre, prima di una non combattività che porta agli ultimi tre minuti l’azzurro sul più tre. Il magiaro però rientra in pedana ancora più cattivo, e con due stoccate in fila torna a fare tanta paura a -1 (10-9).

Esce la parata e risposta di Vismara, pareggia Andrasfi che trova anche l’attacco del sorpasso. In un minuto esatto l’azzurro passa dal +3 al -3, subendo un parziale di sette stoccate a uno che lo mette spalle al muro (11-14). Il classe 1997 prova a rientrare in un assalto dominato per la prima metà con due botte consecutive, ma alla fine è l’ungherese che tocca per il 15-13. Andrasfi in semifinale, con l’Ungheria che, persi sia Siklosi che Koch, si affida a lui, mentre Vismara va a casa e l’Italia esce dalla prova individuale delle Olimpiadi di 2024 di spada maschile senza medaglie.

Per il magiaro nel penultimo atto l’avversario sarà il giapponese Kano, che ha eliminato 15-6 la sorpresa di giornata Kurbanov. Emozioni fortissime sulle pedane parigine per il pubblico di casa, che è esploso di gioia quando Borel ha messo a segno la stoccata decisiva contro il nipponico Yamada (12-11). Nella semifinale della parte bassa del tabellone sfiderà l’egiziano Elsayed, venuto a capo a sua volta di un quarto equilibratissimo (9-8) contro il belga Loyola.