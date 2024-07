Scherma, sarà Italia-Francia nella finale olimpica di spada femminile!

Arriva la terza medaglia per l’Italia nella scherma alle Olimpiadi di Parigi 2024. Le spadiste azzurre sono già certe di salire sul podio olimpico, avendo dominato la loro semifinale contro la Cina. Il quartetto composto da Alberta Santuccio, Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi e Mara Navarria affronteranno ora la Francia nella finale per l’oro in quella che si prospetta una sfida davvero affascinante e con il pubblico di casa che sicuramente creerà un’atmosfera decisamente infuocata.

Una semifinale assolutamente dominata dalle nostre portacolori. L’Italia si è imposta con un perentorio 45-24 contro la Cina in una sfida che le azzurre hanno messo al sicuro già dopo i primi assalti. Da quel momento è stata solo questione di amministrare il vantaggio, con Santuccio, Fiamingo e Rizzi che sono agevolmente arrivate alla quarantacinquesima stoccata.

In finale l’Italia se la vedrà dunque con la Francia, che è uscita vincitrice da una sfida davvero complicata contro la Polonia con il punteggio di 45-39. Le transalpine sono sempre state avanti, anche se nell’ultimo assalto Mallo-Breton si è trovata in una situazione non semplice contro Jarecka, riuscendo comunque ad uscirne vincitrice.

La finale tra le azzurre e le transalpine è in programma alle ore 20.30. Da ricordare che l’Italia aveva superato nei quarti di finale l’Egitto comodamente per 39-26, mentre la Francia aveva battuto la Corea del Sud per 37-31.