Scherma, Olimpiadi Parigi 2024: i favoriti gara per gara

Sarà il meraviglioso Grand Palais ad ospitare per nove giorni le gare di scherma alle Olimpiadi di Parigi 2024. Una location fantastica con lo spettacolo che non mancherà certamente in pedana. Per la seconda edizione consecutiva il programma olimpico della scherma prevede tutte le sue gare, con la regola della rotazione tra le prove a squadre che era stata già abolita prima di Tokyo. Andiamo a vedere nel dettaglio chi sono i favoriti arma per arma

FIORETTO DONNE

L’Italia sogna in grande e si presenta con l’obiettivo di prendersi tutto. Il trio Alice Volpi, Arianna Errigo e Martina Favaretto punta al bersaglio grosso nell’individuale, dove la rivale più accreditata delle azzurre è l’americana Lee Kiefer, con l’incognita sulle condizioni fisiche della francese Ysaora Thibus. Nella prova a squadre il quartetto azzurro (si aggiunge Francesca Palumbo) è nettamente quello da battere, con USA e Francia pronte a sovvertire il pronostico.

FIORETTO UOMINI

Tommaso Marini va a caccia di una straordinaria impresa, quella di detenere in contemporanea il titolo mondiale, quello continentale e quello olimpico. Sarebbe una tripletta memorabile per il marchigiano, che si presenta da numero uno del mondo. I grandi rivali sono sicuramente il francese Enzo Lefort, ma anche gli americani Nick Itkin ed Alexander Massialas, senza dimenticare gli asiatici Cheng Ka Long (Hong Kong) e Kyosuke Matsuyama. Grandissima incertezza nella prova a squadre con Giappone, Stati Uniti, Francia ed Italia che si giocheranno i tre posti sul podio e soprattutto quello sul gradino più alto.

SPADA DONNE

Hong Kong sogna una storica medaglia d’oro con Man Wai Vivian Kong, con l’asiatica che arriva a Parigi 2024 da numero uno del ranking mondiale. Regna comunque l’incertezza e la lotta per il titolo olimpico è apertissima a tante atlete, come le francesi Marie-Florence Candassamy e Auriane Mallo-Breton, la cinese Sun Yiwen, ma anche le azzurre Alberta Santuccio, Giulia Rizzi e Rossella Fiamingo. A loro si aggiungerà poi per la prova a squadre Mara Navarria, con l’Italia che ha tutto per andarsi a prendere l’oro olimpico, con la Francia che si presenta come la principale rivale.

SPADA UOMINI

Se c’è incertezza nella gara femminile, ancora di più in quella maschile. L’Ungheria punta fortissimo con il duo Gergely Siklosi e Mate Tamas Koch, ma il giapponese Koki Kano e i francesi Yannick Borel e Romain Cannone sono assolutamente altri uomini da vittoria. Si spera lo possano essere anche Davide Di Veroli e Federico Vismara. Nella prova a squadre Mondiali ed Europei hanno sempre visto il duello in finale tra Francia ed Italia, ma attenzione ovviamente al quartetto ungherese.

SCIABOLA DONNE

Riuscirà Olga Kharlan a conquistare l’unica medaglia individuale che le manca in carriera. L’ucraina ha vinto tutto tranne l’oro olimpico e questa di Parigi potrebbe anche essere l’ultima grande occasione. La battaglia per l’oro, però, è emozionante con la giapponese Misaki Emura (campionessa del mondo in carica), le francesi Sara Balzer e Manon Apithy Brunet, ma anche la spagnola Lucia Martin Portugues e la greca Theodora Gkountoura. La Francia non sembra avere rivali nella prova a squadre.

SCIABOLA UOMINI

Aaron Szilagyi va a caccia della leggenda. L’ungherese prova a realizzare qualcosa di mai accaduto nella scherma alle Olimpiadi. Il quarto oro individuale consecutivo lo proietterebbe nell’olimpo dei più grandi di sempre dello sport. Anche la Georgia sogna di fare la storia con Sandro Bazadze e pure l’Egitto con Ziad Elsissy, senza dimenticare l’americano Eli Dershwitz, oro iridato, i sudcoreani, i francesi e magari anche Luca Curatoli e Luigi Samele, argento tre anni. Nella prova a squadre la Corea del Sud favorita, ma Ungheria e Francia sono prontissime a dare battaglia.