Scherma, il fioretto medita vendetta: i tabelloni delle prove a squadre per rinascere dopo i furti arbitrali

Le prove a squadre di scherma alle Olimpiadi di Parigi 2024 hanno subito regalato una gioia immensa all’Italia con la medaglia d’oro conquistata dalle spadiste. Quest’oggi tocca agli sciabolatori, a cui servirà subito una grande impresa contro l’Ungheria, ma tra le fila azzurre si attende già con trepidazione le due prove di fioretto, dove la voglia di riscatto e rivalsa è davvero enorme.

Dopo la delusione per la mancata medaglia nella gara individuale, le fiorettiste si lanciano nella prova a squadre con l’obiettivo di salire sul gradino più alto del podio. L’Italia (Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Favaretto e Francesca Palumbo) si presenta da numero uno del ranking mondiale e affronterà subito l’Egitto in un quarto di finale che non darà il minimo problema alle azzurre.

In semifinale l’Italia affronterà la vincente della sfida tra Polonia e Giappone. Nella parte bassa del tabellone tutto sembra apparecchiato per la sfida in semifinale tra Francia e Stati Uniti, con le americane che si presentano con l’oro e l’argento della gara individuale (Lee Kiefer e Lauren Scruggs).

A chiudere il programma delle gare a squadre sarà il fioretto maschile. La finale di Filippo Macchi ha scatenato immense polemiche, con anche l’intervento della federazione e del CONI. Il toscano tornerà in pedana insieme ai compagni di squadra Tommaso Marini, Guillaume Bianchi ed Alessio Foconi, con l’obiettivo di andarsi a prendere quella medaglia d’oro sottratta.

Il tabellone vede l’Italia partire nei quarti di finale contro la Polonia. Non dovrebbero esserci problemi e gli azzurri voleranno in semifinale contro la vincente di Stati Uniti-Egitto. Una sfida che vede gli americani favoriti e a quel punto Italia-USA sarebbe davvero un super scontro. Nella parte alta la semifinale molto probabilmente proporrà uno scontro in semifinale tra Giappone e Francia, con la speranza che poi una delle due possa incontrare gli azzurri nella finale per l’oro.