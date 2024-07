Scherma, gli italiani in gara giorno per giorno alle Olimpiadi 2024: calendario, orari esatti, dove vederli in tv

Meno tre alla cerimonia inaugurale di Parigi 2024. Le Olimpiadi sono alle porte, e dopo l’inaugurazione di venerdì sera sulla Senna, da sabato 27 luglio si inizia già a fare sul serio. Verranno assegnate le prime medaglie nella capitale francese, e uno degli sport che entrerà immediatamente nel vivo è la scherma. La cornice sarà quanto più suggestiva, con le pedane e gli spalti installate nell’iconico Grand Palais.

L’Italia si è qualificata con il contingente pieno per tutte le tre armi: fioretto, sciabola e spada. Nelle competizioni individuali, che partiranno sabato e dureranno fino a lunedì con due titoli assegnati al giorno, gli azzurri potranno dunque schierare tre rappresentanti per ogni tabellone. Bel Paese che sarà presente anche in ogni tabellone delle sei gare a squadre, se ne disputerà una al giorno a partire dal 30 luglio, con le sfide che partiranno dai quarti di finale fino ad arrivare agli assalti da medaglia.

Il 27 luglio ad inaugurare le danze saranno spada donne (prova a squadre il 30 luglio) e sciabola uomini (prova a squadre il 31 luglio). Nella spada il settore femminile sarà rappresentato da una Giulia Rizzi in grande spolvero, Rossella Fiamingo ed Alberta Santuccio, con Mara Navarria per la gara a squadra squadre. Nella sciabola maschile sono stati convocati Luca Curatoli, Luigi Samele e Michele Gallo, con Pietro Torre pronto a subentrare nel quartetto.

Il giorno successivo, 28 luglio, andranno in scena fioretto femminile (1 agosto prova a squadre) e spada maschile (2 agosto prova a squadre). Per il fioretto femminile saranno al via nella gara individuale la portabandiera Arianna Errigo, Martina Favaretto ed Alice Volpi, alle quali si aggiungerà Francesca Palumbo per la prova a squadre. Mentre nel comparto di spada maschile sono stati scelti Davide Di Veroli, Andrea Santarelli e Federico Vismara, con Gabriele Cimini riserva per il quartetto.

Il 29 luglio sarà l’ultima giornata per quel che riguarda i tabelloni individuali con la sciabola femminile (3 agosto prova a squadre) e il fioretto maschile (4 agosto prova a squadre). Nella sciabola tra le donne saranno presenti Michela Battiston, Martina Criscio e Chiara Mormile, con Irene Vecchi per la prova a squadre, infine tra gli uomini del fioretto saranno in gara Guillaume Bianchi, Filippo Macchi e Tommaso Marini, con Alessio Foconi a completare il quartetto nel Team Event.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, gli italiani in gara nella scherma alle Olimpiadi di Parigi 2024. Tutti gli eventi saranno disponibili su discovery+ e Eurosposrt in diretta streaming, mentre in chiaro ove sarà Possibile si potranno seguire gli assalti su RaiDue e RaiSport HD. Immancabile la Diretta Live testuale dal prima all’ultima stoccata di OA Sport.

ITALIANI IN GARA GIORNO PER GIORNO ALLE OLIMPIADI 2024 DI SCHERMA

Sabato 27 luglio

Spada femminile: Giulia Rizzi, Rossella Fiamingo ed Alberta Santuccio.

Sciabola maschile: Luca Curatoli, Luigi Samele e Michele Gallo.

Domenica 28 luglio

Fioretto femminile: Arianna Errigo, Martina Favaretto ed Alice Volpi.

Spada maschile: Davide Di Veroli, Andrea Santarelli e Federico Vismara.

Lunedì 29 luglio

Sciabola femminile: Michela Battiston, Martina Criscio e Chiara Mormile.

Fioretto maschile: Guillaume Bianchi, Filippo Macchi e Tommaso Marini.

Martedì 30 luglio

Prova a squadre spada femminile: Giulia Rizzi, Rossella Fiamingo, Alberta Santuccio e Mara Navarria

Mercoledì 31 luglio

Prova a squadre sciabola maschile: Luca Curatoli, Luigi Samele, Michele Gallo e Pietro Torre.

Giovedì 1 agosto

Prova a squadre fioretto femminile: Arianna Errigo, Martina Favaretto, Alice Volpi e Francesca Palumbo.

Venerdì 2 agosto

Prova a squadre spada maschile: Davide Di Veroli, Andrea Santarelli, Federico Vismara e Gabriele Cimini.

Sabato 3 agosto

Prova a squadre sciabola femminile: Michela Battiston, Martina Criscio, Chiara Mormile e Irene Vecchi.

Domenica 4 agosto

Prova a squadre fioretto maschile: Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Alessio Foconi.

PROGRAMMA SCHERMA PARIGI 2024: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky.