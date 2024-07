Scherma, calendario giornaliero Olimpiadi Parigi 2024: orari, tv, streaming

L’attesa è quasi finita, siamo entrati nella settimana che vedrà la partenza delle Olimpiadi 2024. A Parigi è tutto pronto, e la più grande festa dello sport può partire. Una delle discipline in cui, nella prima settimana, l’Italia può fare incetta di medaglie è la scherma, da sempre storica fucina di enormi soddisfazioni per il Bel Paese.

L’Italia si presenta sulle pedane transalpine con uno squadrone, e velleità di medaglie in ogni arma ed in ogni giornata. Il programma della scherma prevede da sabato 27 a lunedì 29 luglio i tabelloni individuali, con due titoli assegnati al giorno, per poi dal 30 luglio al 4 agosto veder svolgere le prove a squadre, una per giorno. Ad inaugurare le Olimpiadi saranno i tabelloni di spada donne e sciabola uomini, seguiti dal fioretto femminile e spada maschile, per concludersi con sciabola donne e fioretto uomini.

La prima competizione a squadre che andrà in scena sarà la spada femminile, dove l’Italia ci arriva da numero uno del seeding e ha come obiettivo la medaglia d’oro. Il giorno dopo (31 luglio) gli sciabolatori azzurri andranno a caccia della sorpresa, reduci dalla grande iniezione di fiducia della tripletta individuale ai recenti Europei. Da cerchiare di rosso giovedì 1 agosto, con il Dream Team che è il favorito per l’oro, e cercherà di riportare in Italia un titolo che manca da troppo. Una bella incognita la gara a squadre di spada maschile, con gli azzurri campioni del mondo in carica ma reduci da una stagione con più ombre che luci. Weekend finale solo per cuori forti: sciabola femminile il sabato e fioretto maschile la domenica, dove il Bel Paese proverà a chiudere in bellezza.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della scherma alle Olimpiadi di Parigi 2024. Tutti gli eventi saranno disponibili su discovery+ e Eurosposrt in diretta streaming, mentre in chiaro ove sarà Possibile si potranno seguire gli assalti su RaiDue e RaiSport HD. Immancabile la Diretta Live testuale dal prima all’ultima stoccata di OA Sport.

CALENDARIO SCHERMA OLIMPIADI PARIGI 2024

Sabato 27 luglio

10:00 Trentaduesimi Spada Individuale Donne

10:25 Trentaduesimi Sciabola Individuale Uomini

10:50 Sedicesimi Spada Individuale Donne

12:30 Sedicesimi Sciabola Individuale Uomini

14:10 Ottavi di finale Spada Individuale Donne

15:00 Ottavi Sciabola Individuale Uomini

15:50 Quarti di finale Spada Individuale Donne

16:15 Quarti Sciabola Individuale Uomini

19:00 Semifinale 1 Spada Individuale Donne

19:25 Semifinale 2 Spada Individuale Donne

19:50 Semifinale 1 Sciabola Individuale Uomini

20:15 Semifinale 2 Sciabola Individuale Uomini 20:40 Sfida per il bronzo Spada Individuale Donne

21:05 Sfida per il bronzo Sciabola Individuale Uomini

21:30 Sfida per l’oro Spada Individuale Donne

21:55 Sfida per l’oro Sciabola Individuale Uomini

Domenica 28 luglio

09:30 Trentaduesimi Fioretto Individuale Donne 10:00 Trentaduesimi Spada Individuale Uomini 10:25 Sedicesimi Fioretto Individuale Donne 12:25 Sedicesimi Spada Individuale Uomini 14:05 Ottavi Fioretto Individuale Donne 15:05 Ottavi Spada Individuale Uomini 15:55 Quarti Fioretto Individuale Donne 16:25 Quarti Spada Individuale Uomini 19:00 Semifinale 1 Fioretto Individuale Donne 19:30 Semifinale 2 Fioretto Individuale Donne 20:00 Semifinale 1 Spada Individuale Uomini 20:25 Semifinale 2 Spada Individuale Uomini 20:50 Sfida per il bronzo Fioretto Individuale Donne 21:20 Sfida per il bronzo Spada Individuale Uomini 21:45 Sfida per l’oro Fioretto Individuale Donne 22:15 Sfida per l’oro Spada Individuale Uomini

Lunedì 29 luglio

09:00 Trentaduesimi Sciabola Individuale Donne 09:55 Trentaduesimi Fioretto Individuale Uomini 10:25 Sedicesimi Sciabola Individuale Donne 12:05 Sedicesimi Fioretto Individuale Uomini 14:05 Ottavi Sciabola Individuale Donne 14:55 Ottavi Fioretto Individuale Uomini 15:55 Quarti Sciabola Individuale Donne 16:20 Quarti Fioretto Individuale Uomini 19:00 Semifinale 1 Sciabola Individuale Donne 19:25 Semifinale 2 Sciabola Individuale Donne 19:50 Semifinale 1 Fioretto Individuale Uomini 20:20 Semifinale 2 Fioretto Individuale Uomini 20:50 Sfida per il bronzo Sciabola Individuale Donne 21:15 Sfida per il bronzo Fioretto Individuale Uomini 21:45 Sfida per l’oro Sciabola Individuale Donne 22:10 Sfida per l’oro Fioretto Individuale Uomini

Martedì 30 luglio

13:30 Quarti di finale Spada Squadre Donne 15:00 Spada Squadre Donne – Classifica 5-8 15:50 Semifinale 2 Spada Squadre Donne 15:50 Semifinale 1 Spada Squadre Donne 16:40 Spada Squadre Donne – Piazzamento 7-8 16:40 Spada Squadre Donne – Piazzamento 5-6 19:30 Sfida per il bronzo Spada Squadre Donne 20:30 Sfida per l’oro Spada Squadre Donne

Mercoledì 31 luglio

13:30 Quarti di finale Sciabola Squadre Uomini 15:00 Sciabola Squadre Uomini – Classifica 5-8 15:50 Semifinale 2 Sciabola Squadre Uomini 15:50 Semifinale 1 Sciabola Squadre Uomini 16:40 Sciabola Squad. Uomini – Piazzamento 7-8 16:40 Sciabola Squad. Uomini – Piazzamento 5-6 19:30 Sfida per il bronzo Sciabola Squadre Uomini 20:30 Sfida per l’oro Sciabola Squadre Uomini

Giovedì 1 agosto

11:50 Quarti di finale Fioretto Squadre Donne 13:40 Fioretto Squadre Donne – Classifica 5-8 14:50 Semifinale 2 Fioretto Squadre Donne 14:50 Semifinale 1 Fioretto Squadre Donne 16:00 Fioretto Squadre Donne – Piazzamento 7-8 16:00 Fioretto Squadre Donne – Piazzamento 5-6 19:10 Sfida per il bronzo Fioretto Squadre Donne 20:30 Sfida per l’oro Fioretto Squadre Donne

Venerdì 2 agosto

13:30 Quarti di finale Spada Squadre Uomini 15:00 Spada Squadre Uomini – Classifica 5-8 15:50 Semifinale 2 Spada Squadre Uomini 15:50 Semifinale 1 Spada Squadre Uomini 16:40 Spada Squadre Uomini – Piazzamento 7-8 16:40 Spada Squadre Uomini – Piazzamento 5-6 19:30 Sfida per il bronzo Spada Squadre Uomini 20:30 Sfida per l’oro Spada Squadre Uomini

Sabato 3 agosto

13:00 Quarti di finale Sciabola Squadre Donne 14:30 Sciabola Squadre Donne – Classifica 5-8 15:20 Semifinale 2 Sciabola Squadre Donne 15:20 Semifinale 1 Sciabola Squadre Donne 16:10 Sciabola Squadre Donne – Piazzamento 7-8 16:10 Sciabola Squadre Donne – Piazzamento 5-6 19:00 Sfida per il bronzo Sciabola Squadre Donne 20:00 Sfida per l’oro Sciabola Squadre Donne

Domenica 4 agosto

11:50 Quarti di finale Fioretto Squadre Uomini 13:40 Fioretto Squadre Uomini – Classifica 5-8 14:50 Semifinale 2 Fioretto Squadre Uomini 14:50 Semifinale 1 Fioretto Squadre Uomini 16:00 Fioretto Squad. Uomini – Piazzamento 7-8 16:00 Fioretto Squad. Uomini – Piazzamento 5-6 19:10 Sfida per il bronzo Fioretto Squadre Uomini 20:30 Sfida per l’oro Fioretto Squadre Uomini

PROGRAMMA SCHERMA PARIGI 2024: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.