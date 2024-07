Scherma, alle Olimpiadi tabelloni stabiliti dal ranking nelle prove a squadre: le avversarie dell’Italia ai quarti

Mancano sedici giorni all’inizio delle Olimpiadi di Parigi 2024. L’appuntamento dell’anno si avvicina sempre di più e la scherma italiana arriva con ambizioni davvero enormi. In questi giorni sono stati stabiliti i ranking a squadre che servono per delineare i tabelloni delle gare olimpiche.

L’Italia si presenta da testa di serie numero uno nel fioretto e spada femminile. Il Dream Team va a caccia del titolo olimpico e comincerà il suo cammino contro l’Egitto. La semifinale sarà contro Giappone o Polonia, con l’atteso scontro in finale contro una delle due grandi rivali, Stati Uniti o Francia.

Le spadiste sono reduci dall’oro europeo e in questi anni hanno ottenuto dei risultati eccezionali, che le hanno portato in vetta al ranking mondiale. Il quarto di finale con l’Egitto non preoccupa assolutamente, poi ci si giocherà da favorite una semifinale contro Ucraina o Cina. Nell’eventuale finale potrebbe esserci una nuova sfida Italia-Francia, anche se le padrone di casa devono superare un tabellone durissimo con Corea del Sud, Polonia e Stati Uniti.

Grande attesa anche per la prova a squadre di fioretto maschile. Il quartetto azzurro va a caccia dell’oro olimpico e inizierà il suo cammino contro la Polonia. In semifinale ci dovrebbe essere un durissimo scontro con gli Stati Uniti. In caso di vittoria ecco un’altra super sfida con il Giappone o ancora con la solita Francia.

Nei grandi appuntamenti gli spadisti finora non hanno mai deluso. Oro mondiale lo scorso anno e argento europeo qualche settimana fa. L’Italia partirà dalla Repubblica Ceca (non è da sottovalutare), poi eventualmente una delicatissima semifinale con Giappone o Venezuela. In finale poi l’ennesimo duello con la Francia.

Molto difficile sarà, invece, il compito delle due squadre di sciabola, che sono anche le formazioni che hanno avuto le maggiori difficoltà nel percorso di qualificazione olimpica. Per entrambe uno scontro già difficilissimo ai quarti di finale: le donne affronteranno l’Ucraina, mentre gli uomini l’Ungheria. Servirà subito una grande impresa.

AVVERSARIE ITALIA PROVE A SQAUDRE SCHERMA OLIMPIADI 2024

FIORETTO DONNE

Quarto di finale – Egitto (8)

Ev. Semifinale – Giappone (4) o Polonia (5)

Ev. Finale – Stati Uniti (2) o Francia (3)

FIORETTO UOMINI

Quarto di finale – Polonia (7)

Ev. Semifianle – Stati Uniti (3) o Egitto (6)

Finale – Giappone (1) o Cina (4) o Francia (5)

SPADA DONNE

Quarto di finale – Egitto (8)

Ev. Semifinale – Ucraina (4) o Cina (5)

Ev. Finale – Corea (2) o Polonia (3) o Stati Uniti (6) o Francia (7)

SPADA UOMINI

Quarto di finale – Repubblica Ceca (7)

Ev. Semifinale – Giappone (3) o Venezuela (6)

Ev. Finale – Francia (1) o Kazakistan (4) o Ungheria (5)

SCIABOLA DONNE

Quarto di finale – Ucraina (3)

Ev. Semifinale – Ungheria (2) o Giappone (7)

Ev. Finale – Francia (1) o Corea (4) o Stati Uniti (5)

SCIABOLA UOMINI

Quarto di finale – Ungheria (3)

Ev. Semifinale – Stati Uniti (2) o Iran (7)

Ev. Finale – Corea (1) o Francia (4)