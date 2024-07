Savita Russo, Olimpiadi Parigi 2024 judo: scheda e giorni di gara

Savita Russo è la più giovane judoka della spedizione olimpica azzurra, con i suoi 19 anni compiuti lo scorso 18 maggio. Dopo aver brillato nel circuito giovanile, da ottobre 2023 si è gettata a capofitto in un disperato tentativo di rimonta per qualificarsi a Parigi nei 63 kg. Un paio di exploit (tra cui il bronzo europeo assoluto di Zagabria) ed un pizzico di fortuna le hanno poi regalato il ripescaggio olimpico tramite quota continentale. Arriva in Francia a fari spenti e con nessuna aspettativa, ma il suo judo esplosivo e fantasioso può dare fastidio a tante.

Nome: Savita

Cognome: Russo

Luogo e data di nascita: Scicli (Ragusa), 18 maggio 2005

Sport e disciplina: judo (63 kg, Team Event)

Quando gareggia: martedì 30 luglio (63 kg), sabato 3 agosto (Team Event)