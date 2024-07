Rugby, Martin Page-Relo: “Con il Giappone sfida dura, vogliono una rivincita”

Si avvicina l’ultimo impegno di quest’estate per la Nazionale italiana di rugby, che dopo le sfide contro Samoa e Tonga affronterà domenica mattina il Giappone, nella terza partita delle Summer Series. E se l’Italia dopo il doloroso ko subito all’esordio si è risollevata contro i tongani, i nipponici arrivano all’appuntamento dopo la brutta sconfitta subita contro la Georgia. Il mediano di mischia azzurro Martin Page-Relo sa che dunque non sarà una sfida facile.

“Credo che l’ultima sconfitta del Giappone darà loro una grande voglia di rivincita. Non credo assolutamente che abbiano perso fiducia nei propri mezzi, anzi” ha dichiarato Page-Relo, che dunque avverte i compagni di non sottovalutare una formazione che forse non è più quella del 2015, ma che può far male.

“Dal nostro punto di vista siamo migliorati nella fisicità nella seconda partita. Questo credo sia stato uno dei nostri punti a favore contro Tonga. Competizione tra mediani di mischia? E’ un fattore interessante e stimolante. Siamo amici fuori dal campo, c’è un buon ambiente e ci rispettiamo tra di noi” ha continuato il numero 9 azzurro.

L’azzurro vuole aspettare la sfida di Sapporo per tirare un bilancio di un’estate comunque difficile per i colori italiani: “Saremo felici dopo la partita contro il Giappone se avremo conquistato un risultato positivo e soprattutto mostrato carattere e progressi” ha concluso Page-Relo.