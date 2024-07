Rugby, Negri “Essere favoriti crea pressione, ma siamo pronti”

Si avvicina il momento dell’esordio dell’Italrugby nei test match estivi 2024 e gli azzurri di Gonzalo Quesada affronteranno nelle prossime settimane Samoa, Tonga e Giappone. Tre formazioni che seguono gli azzurri nel ranking, ma tre formazioni che hanno nella fisicità, Samoa e Tonga, e nella costruzione del gioco, Giappone, i loro punti di forza. Tre sfide dove l’Italia arriva da favorita, situazione inusuale per gli azzurri, come sottolinea anche Sebastian Negri.

“Credo che aumenti un po’ la pressione ma è qualcosa di cui abbiamo parlato anche tra di noi e che dobbiamo saper gestire. Alla fine è un’esperienza e un’ulteriore occasione di crescita anche questa: se vogliamo crescere e svilupparci come squadra allora dobbiamo prenderci anche queste responsabilità e affrontare anche partite di questo tipo. Sappiamo che saranno sfide difficili e che per vincerle dovremo essere al 100%, ma siamo in grado di farlo” ha detto la terza linea azzurra.

“L’obiettivo è continuare il viaggio cominciato con il Sei Nazioni, e quindi vincere. Sappiamo che sarà molto difficile giocare in un ambiente differente, con un’atmosfera diversa, con condizioni climatiche diverse e con squadre davvero fisiche come Samoa e Tonga e molto preparate come il Giappone, ma siamo pronti a dare il meglio di noi e siamo consapevoli di poter vincere” ha continuato Seb.

Che spera che l’ottima stagione della Benetton Treviso sia d’aiuto all’Italia. “Sicuramente è un aiuto. Dobbiamo continuare il percorso che abbiamo fatto in questa stagione e portare la nostra crescita, la nostra positività e il nostro momento favorevole anche in Nazionale. Sappiamo che il rugby internazionale è un livello diverso e dobbiamo dare ancora di più per conquistare dei risultati” ha concluso Negri.