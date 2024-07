Rugby, l’Italia sfida le Tonga per ritrovarsi

Torna in campo all’alba italiana di venerdì l’Italia del rugby e al Teufaiva Stadium di Nuku’alofa gli azzurri di Gonzalo Quesada affronteranno le Tonga nella seconda partita dei test match estivi. E per Lamaro e compagni è l’occasione di rialzare la testa dopo il brutto ko subito ad Apia contro le Samoa.

Per ritrovare la vittoria il ct azzurro ha cambiato metà della squadra scesa in campo lo scorso venerdì, ripartendo da Ange Capuozzo a estremo, con Jacopo Trulla che dopo due anni torna in azzurro all’ala. Confermato Monty Ioane, così come i centri Menoncello e Brex, mentre in mediana con Paolo Garbisi ci sarà Martin Page-Relo. In terza linea con capitan Lamaro ci saranno Lorenzo Cannone e Manuel Zuliani, mentre in seconda linea Ruzza sarà affiancato da Edoardo Iachizzi. In prima linea con il confermato Fischetti ci saranno Marco Riccioni e Giacomo Nicotera.

Per le Tonga, invece, quella di venerdì sarà la prima partita di questa estate e sarà un’incognita. Nei cinque precedenti sono arrivate tre vittorie azzurre e due tongane, ma questa è la prima partita nelle Tonga tra le due formazioni. Quel che è certo è che si tratta di un’avversaria simile alle Samoa, con gli azzurri che dovranno fare attenzione alla fisicità dei tongani e non farsi imbavagliare nel caos tattico degli avversari.

ITALIA – formazione

15 Ange Capuozzo, 14 Jacopo Trulla, 13 Juan Ignacio Brex, 12 Tommaso Menoncello, 11 Monty Ioane, 10 Paolo Garbisi, 9 Martin Page-Relo, 8 Lorenzo Cannone, 7 Michele Lamaro, 6 Manuel Zuliani, 5 Federico Ruzza, 4 Edoardo Iachizzi, 3 Marco Riccioni, 2 Giacomo Nicotera, 1 Danilo Fischetti

In panchina: 16 Gianmarco Lucchesi, 17 Mirco Spagnolo, 18 Simone Ferrari, 19 Niccolò Cannone, 20 Andrea Zambonin, 21 Alessandro Garbisi, 22 Leonardo Marin, 23 Ross Vintcent