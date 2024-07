Rugby, l’Italia chiude i Mondiali Under 20 al decimo posto: azzurrini battuti ancora dalla Georgia

L’Italia cede alla Georgia per 13-24 nella finale per il 9° posto dei Mondiali U20 di rugby e chiude al 10° posto assoluto: a Città del Capo gli azzurrini, che battendo la Spagna nel match precedente avevano già conquistato il diritto di disputare la prossima edizione della rassegna iridata di categoria, vengono sconfitti ancora dai pari età georgiani, capaci di vincere già nella prima fase a gironi per 28-17.

Nel primo tempo gli azzurrini passano in vantaggio al 10′ col piazzato di Pucciariello, ma alla mezz’ora la meta non trasformata di Gergedava dà il 3-5 alla Georgia. Al 35′ un’altra punizione di Pucciariello vale il 6-5 per l’Italia, ma nel finale di frazione arrivano il giallo a Pisani e la conseguente marcatura georgiana in superiorità numerica con Tsulukidze. La conversione di Tsirekidze porta lo score sul 6-12 con cui si va al riposo.

Nella ripresa arriva l’uno-due della Georgia che chiude il match: allo scoccare dell’ora di gioco meta di Kevkhishvili trasformata da Tsirekidze per il 6-19, al 66’ marcatura di Keshelava per il 6-24. L’Italia ha solo la forza di rendere il passivo meno pesante al 70′ con la meta di Siciliano convertita da Pucciariello che porta il punteggio sul definitivo 13-24.

TABELLINO

Cape Town – “Athlone Stadium”

World Rugby U20 Championship | Finale 9° posto

Venerdì 19.07.2024, kick-off ore 14:30

ITALIA U20 v GEORGIA U20 13-24 (p.t. 6-12)

Marcatori: PT 10’ cp Pucciariello (3-0); 30’ m Gergedava, nt (3-5); 35’ cp Pucciariello (6-5); 40’ m Tsulukidze, tr Tsirekidze (6-12); ST 60’ m Kevkhishvili, tr Tsirekidze (6-19); 66’ m Keshelava, nt (6-24); 70’ m Siciliano, tr Pucciariello (13-24).

Italia U20: 15 Mirko Belloni; 14 Luca Belloni, 13 Federico Zanandrea, 12 Nicola Bozzo (dal 63’ Patrick De Villiers), 11 Francesco Imberti (dal 40’ al 52’ Francesco Gentile, dal 63’ Francesco Bini); 10 Martino Pucciariello, 9 Giulio Sari (63’ Mattia Jimenez), 8 Jacopo Botturi (C), 7 Luca Bellucci (52’ Mattia Midena), 6 Cesare Zucconi; 5 Piero Gritti, 4 Tommaso Redondi (41’ Giacomo Milano); 3 Nicola Bolognini (20’ Davide Ascari), 2 Vittorio Padoan (52’ Valerio Siciliano), 1 Federico Pisani (63’ Francesco Gentile). Head Coach: Roberto Santamaria.

Georgia U20: 15 Luka Tsirekidze; 14 Luka Keshelava, 13 Nugzari Kevkhishvili, 12 Giorgi Khaindrava, 11 Otari Metreveli (66’ Luka Kobauri); 10 Gela Kheladze (52’ Luka Takaishvili), 9 Giorgi Spanderashvili (62’ Mikheil Kachlavashvili); 8 Nika Lomidze (C, 69’ Shota Kheladze), 7 Andro Dvali, 6 Giorgi Gergedava; 5 Temur Tsulukidze (69′ Tornike Ganiashvili), 4 Davit Lagvilava; 3 Davit Mtchedlidze (dal 55’ al 75’ Davit Mtchedlishvili), 2 Tamaz Tchamiashvili, 1 Luka Ungiadze (55’ Bachuki Baratashvili). A disposizione: 20 Luka Suluashvili. Head Coach: Lado KIlasonia.

Arbitro: Aimée Barrett-Theron (SARU). TMO: Quinton Immelman (SARU).

Cartellini: 40’ giallo a Pisani (ITA).

Calciatori: Martino Pucciariello (ITA) 3/3; Luka Tsirekidze (GEO) 2/3.

Note: terreno molto pesante dovuto alle forti piogge del periodo e al match precedentemente giocato da Fiji e Spagna. L’Italia chiude al decimo posto in classifica generale.