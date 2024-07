Rugby, Italia ottava e tallona l’Argentina

Si è concluso lo scorso weekend il lungo luglio ovale, con le Summer Series di rugby che hanno visto scendere in campo per l’ultima volta tutte le migliori squadre al mondo. Un fine settimana senza particolari scossoni e che non ha modificato la classifica mondiale nella top 10. Ma a muoversi è stata soprattutto l’Italia, con gli azzurri che battendo il Giappone hanno avvicinato l’Argentina e sono a un passo da quota 80 punti.

In vetta è rimasto il Sudafrica, che mantiene il suo vantaggio di un punto sull’Irlanda. In terza posizione si conferma la Nuova Zelanda, che chiude il podio ed è seguita sempre dalla Francia, la quale resta al quarto posto, mentre la top 5 si chiude con l’Inghilterra. Al sesto posto c’è la Scozia, tallonata dall’Argentina, la quale precede l’Italia.

La vittoria sul Giappone, però, vale precisamente un punto agli azzurri, che così si avvicinanano a meno di due lunghezze dai sudamericani e sfiorano quota 80 punti. Al nono posto si conferma l’Australia, che ha rischiato con la Georgia ma guadagna un paio di punti decimali in classifica. La top 10 si chiude con le Fiji che precedono il Galles. Scendendo lungo la top 15 troviamo la Georgia, le Samoa, il Giappone e il Portogallo. Unico scossone nella classifica, e nel weekend, il tonfo di Tonga in casa con la Spagna. Per i tongani quasi due punti persi nel ranking, mentre gli iberici salgono in 18° posizione, scavalcando gli Usa.

RANKING RUGBY ALL’22 LUGLIO

1 Sudafrica 93.11

2 Irlanda 92.12

3 Nuova Zelanda 90.37

4 Francia 86.96

5 Inghilterra 85.40

6 Scozia 82.82

7 Argentina 81.64

8 Italia 79.98

9 Australia 78.96

10 Fiji 77.44

11 Galles 76.04

12 Georgia 74.10

13 Samoa 73.65

14 Giappone 71.63

15 Portogallo 70.61

16 Tonga 68.66

17 Uruguay 67.39

18 Spagna 66.29

19 Usa 66.01

20 Romania 62.62