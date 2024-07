Rugby, il Sei Nazioni si giocherà solo di sabato?

Il Super Saturday non sarà più super in futuro? La domanda rimbalza dalle pagine del The Guardian e riguarda la programmazione del Sei Nazioni di rugby. Il torneo, infatti, potrebbe subire nel prossimo futuro una piccola rivoluzione nel calendario, con tutti i match che si disputeranno lo stesso giorno.

Oggi, infatti, i weekend del Sei Nazioni sono di norma spalmati tra il sabato, con due partite, e la domenica, con un match all’anno che viene anticipato al venerdì sera. Ora, però, il board del Six Nations sta valutando l’idea di far disputare tutte le partite di ogni turno il sabato. Il motivo? La maggior visibilità da un punto di vista televisivo.

Secondo uno studio commissionato dal board del Sei Nazioni, infatti, le partite del sabato risultano le più viste in Gran Bretagna, con il Super Saturday che regala numeri record ai broadcaster televisivi. Da qui l’idea di replicare quello che già avviene nell’ultima giornata del torneo per tutti i weekend, puntando sull’effetto trascinamento, con gli appassionati che resteranno incollati davanti alla tv per tutto il giorno.

In realtà va detto che la ricerca ha un paio di difetti. Il primo riguarda il bacino d’utenza, visto che ha preso in considerazione solo i dati televisivi britannici. In secondo luogo riguarda la scelta delle partite da disputare la domenica. Nella ricerca, infatti, sono stati considerati i tre match Galles-Francia, Irlanda-Italia e Francia-Italia che si sono giocati di domenica. Inutile sottolineare che la scarsa audience sia stata dovuta sia alla presenza degli azzurri, la squadra con meno appeal oltre la Manica, sia dall’assenza in due match su tre di formazioni britanniche e l’assenza dell’Inghilterra.

Questo, ovviamente, ha portato il pubblico britannico a rinunciare a vedere le partite e difficilmente questo dato cambierà in maniera clamorosa spostando le partite al sabato. Nonostante ciò, come riferisce il Guardian, “sembra che diverse federazioni siano favorevoli alla proposta delle partite solo il sabato” e, dunque, la rivoluzione appare possibile.