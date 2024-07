Rugby, Garbisi ok dopo la botta, preoccupa il ginocchio di Lynagh

La netta vittoria dell’Italia contro il Giappone ha chiuso la stagione ovale degli azzurri, ma oltre al successo la sfida di Sapporo ha visto diversi azzurri uscire malconci. In particolare sono stati Paolo Garbisi e Louis Lynagh a preoccupare di più nel post-partita. E le notizie delle ultime ore sono in chiaro scuro per i due.

A spaventare di più è stato Paolo Garbisi, che durante un placcaggio effettuato al 67’ ha subito un duro colpo alla testa crollando a terra. Portato fuori dal campo in barella in applicazione del protocollo HIA, il mediano d’apertura ha riportato un trauma cranico.

Immediatamente sottoposto ad accertamenti strumentali, il giocatore in seguito ha mostrato un rapido recupero funzionale. Al momento l’atleta, monitorato dallo staff medico della Nazionale, non presenta sintomi e seguirà il normale iter di recupero previsto dal protocollo World Rugby per il recupero post trauma concussivo. Ma, secondo le notizie, non dovrebbe avere conseguenze.

Tempi più lunghi, e non definiti, invece per Louis Lynagh, con il giocatore che è uscito al 44’ della partita contro il Giappone e che ha riportato un trauma contusivo del ginocchio destro. Il giocatore sarà monitorato dallo staff medico della Nazionale in collaborazione con lo staff medico del Benetton Rugby. Saranno successivamente valutati i tempi di recupero in sinergia con il suo club di appartenenza.