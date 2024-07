Rugby, ecco la formazione di Tonga che sfiderà l’Italia

Torna in campo all’alba italiana di venerdì l’Italia del rugby e al Teufaiva Stadium di Nuku’alofa gli azzurri di Gonzalo Quesada affronteranno le Tonga nella seconda partita dei test match estivi. E dopo l’annuncio del XV azzurro è arrivata anche la formazione dei padroni di casa per il match contro l’Italia.

Sarà il match d’esordio per Tevita Tu’ifua sulla panchina delle Tonga e il ct ha scelto una formazione molto esperta e di livello. Capitano sarà il pilone Ben Tameifuna, che nel pack trova anche l’ex Wallaby Adam Coleman a dare qualità ed esperienza alla mischia tongana.

Pericolosa è, invece, la trequarti, dove ci sono diverse facce note in Italia. A partire dall’ex numero 10 del Petrarca Padova, James Faiva, fino al centro della Benetton Treviso, ed ex All Blacks, Malakai Fekitoa, un giocatore che può fare male. Con loro anche il centro delle Zebre Fetuli Paea, mentre il triangolo allargato vede giocatori pericolosi come Saumaki e Inisi alle ali.

TONGA – formazione

15 Taniela Filimone, 14 Fine Inisi, 13 Fetuli Paea, 12 Malakai Fekitoa, 11 Hosea Saumaki, 10 James Faiva, 9 Aisea Halo, 8 Viliami Taulani, 7 Fotu Lokotui, 6 Siosiua Kaifa, 5 Harison Mataele, 4 Adam Coleman, 3 Ben Tameifuna, 2 Sekope Lopeti-Moli, 1 Isikeli Fukofuka

In panchina: 16 Sosefo Sakalia, 17 Tau Koloamatangi, 18 Jethro Felemi, 19 Kelemete Finau, 20 Kuki Moala-Liava’a, 21 Manu Paea, 22 Semisi Ma’asi, 23 Nikolai Foliaki