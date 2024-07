Rugby a 7, già sei qualificate ai quarti alle Olimpiadi. Ma la Francia rischia grosso

Le Olimpiadi di Parigi 2024 hanno iniziato a scaldare i motori e a due giorni dalla cerimonia di inaugurazione è iniziato il torneo maschile di rugby a sette. La prima giornata ha visto tutte le squadre giocare due match della fase a gironi, con domani l’ultimo incontro che deciderà i quarti di finale, che si disputeranno in serata.

A dare il là al torneo sono state Australia e Samoa, con gli australiani che dopo un difficile avvio si sono imposti per 21-14. Nell’altro match del gruppo B l’Argentina non ha avuto problemi a superare il Kenya per 31-12. Australia che concede il bis anche contro il Kenya, battuto senza troppa fatica per 21-7, così come arriva la seconda vittoria anche per l’Argentina, che regola le Samoa 28-12. Australia e Argentina già ai quarti di finale e che domani si giocheranno il primo posto in classifica nel girone.

Nella pool A, invece, l’Irlanda mette subito in chiaro che vuole puntare in alto e nel match d’esordio batte 10-5 il Sudafrica, che invece conferma il periodo difficile. Nell’altra partita, invece, non c’è storia, con la Nuova Zelanda che liquida il Giappone con un rotondo 40-12. L’Irlanda non si ferma e stacca il biglietto per i quarti battendo nettamente il Giappone 40-5. Ai quarti anche gli All Blacks, che battono il Sudafrica per 17-5 e domani sfideranno l’Irlanda per il primo posto del girone. Blitzbokke obbligati a vincere domani con il Giappone e sperare in una differenza punti che valga i quarti come una delle due migliori terze.

Nella pool C, infine, avvio equilibratissimo tra due formazioni che sognano in grande. Francia e USA hanno chiuso in parità 12-12, un risultato che non soddisferà nessuno, ma che potrebbe garantire l’accesso ai quarti. Nell’altro match d’esordio nessun problema per le Fiji che hanno battuto nettamente l’Uruguay per 40-12. E rischia ancora la Francia, che vede lo spettro di una clamorosa eliminazione, quando con l’Uruguay deve rimontare e alla fine si impone solo 19-12. Secondo successo netto, invece, per le Fiji che battono gli USA 38-12 e staccano il biglietto per i quarti di finale. Fiji e Francia (ma probabilmente come una delle migliori terze) già ai quarti, gli USA a un passo se battono l’Uruguay domani.

RUGBY A 7 – FASE A GIRONI

Australia-Samoa 21-14

Argentina-Kenya 31-12

Francia-Stati Uniti 12-12

Fiji-Uruguay 40-12

Irlanda-Sudafrica 10-5

Nuova Zelanda-Giappone 40-12

Australia-Kenya 21-7

Argentina-Samoa 28-12

Francia-Uruguay 19-12

Fiji-Stati Uniti 38-12

Irlanda-Giappone 40-5

Nuova Zelanda-Sudafrica 17-5