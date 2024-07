Rugby a 7, decisi i quarti di finale alle Olimpiadi. Gli ultimi biglietti vanno a USA e Sudafrica

Seconda giornata del torneo di rugby a sette alle Olimpiadi di Parigi 2024 e nel pomeriggio di oggi si è chiusa la fase a gironi del torneo maschile, con gli accoppiamenti per i quarti di finale che si sono decisi. Con sei squadre già qualificate dopo i match di ieri, oggi si decidevano le ultime due formazioni che avrebbero continuato la corsa al titolo e tutti gli accoppiamenti. Dalle 21.00 i quarti di finale.

Nella Pool A Irlanda e Nuova Zelanda erano già certe dei quarti e lo scontro diretto serviva per decidere chi avrebbe chiuso al primo posto. Il primo match del girone, però, vede in campo un Sudafrica obbligato a vincere contro il Giappone. E il match è a senso unico, con i Blitzbokke che dominano fin dall’inizio e si impongono con un netto 49-5, che vuole dire terzo posto nel girone con +27 nella differenza punti ed ultimo posto valido per i quarti conquistato. Nel big match del pomeriggio l’Irlanda parte fortissimo con due mete nel primo tempo, ma nella ripresa gli All Blacks 7s rispondono, a 48″ dalla fine pareggiano e Knewstubb trova la trasformazione del 14-12 finale che vale il primo posto nel girone, mentre l’Irlanda si troverà le forti Fiji ai quarti.

Nella Pool B situazione identica per Argentina ed Australia, a punteggio pieno dopo i match di ieri e che si sfidavano per la leadership nel girone. A dare il via alla giornata, però, è stato lo scontro tra Samoa e Kenya, con i samoani che vincono con un netto 26-0 e chiudono al terzo posto, con una differenza punti di +3, che non basta per i quarti di finale. Lo scontro al vertice, invece, vede l’Australia imporsi per 22-14 ed assicurarsi, così, il primo posto nel girone, proprio davanti ai Pumas.

Infine, la Pool C vedeva Fiji e Francia già certe dei quarti, nonostante la fatica fatta dai padroni di casa per non vivere un flop clamoroso, ed in palio anche qui c’era la vetta della classifica. Si parte, però, con la sfida tra USA ed Uruguay, con gli americani a caccia della vittoria che avrebbe garantito i quarti di finale. Ed il successo, netto, è arrivato con un 33-17 che non lascia spazio all’immaginazione. Primo ko, invece, per la Francia, con i padroni di casa che perdono 19-12 contro le Fiji, le quali chiudono a punteggio pieno, mentre la Francia è seconda grazie alla differenza punti (0), con gli USA terzi (-10) ma qualificati.

RUGBY A 7 – FASE A GIRONI

Samoa-Kenya 26-0

Argentina-Australia 14-22

Uruguay-Stati Uniti 17-33

Fiji-Francia 19-12

Sudafrica-Giappone 49-5

Nuova Zelanda-Irlanda 14-12

RUGBY A 7 – QUARTI DI FINALE