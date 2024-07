Rugby a 7, calendario Olimpiadi Parigi 2024 oggi: orari 24 luglio, tv, streaming

Le Olimpiadi di Parigi 2024 prenderanno il via ufficialmente il 26 luglio, ma già da oggi scenderanno in campo i campioni del rugby a sette, che nel leggendario Stade de France si giocheranno la medaglia d’oro da oggi, mercoledì 24 luglio, fino al 27 luglio, quando andranno in scena le semifinali e le finali.

Oggi, mercoledì 24 luglio, si disputeranno le prime serie di match della fase a gironi, con tutte le squadre che scenderanno in campo due volte. Il primo fischio d’inizio sarà alle 15.30 per Australia-Samoa, mentre la giornata si chiuderà alle 21.30, quando prenderà il via Nuova Zelanda-Sudafrica.

RUGBY A 7 – Orari 24 luglio

Ore 15.30, Australia-Samoa, Gruppo B

Ore 16.00, Argentina-Kenya, Gruppo B

Ore 16.30, Francia-Stati Uniti, Gruppo C

Ore 17.00, Fiji-Uruguay, Gruppo C

Ore 17.30, Irlanda-Sudafrica, Gruppo A

Ore 18.00, Nuova Zelanda-Giappone, Gruppo A

Ore 19.00, Australia-Kenya, Gruppo B

Ore 19.30, Argentina-Samoa, Gruppo B

Ore 20.00, Francia-Uruguay, Gruppo C

Ore 20.30, Fiji-Stati Uniti, Gruppo C

Ore 21.00, Irlanda-Giappone, Gruppo A

Ore 21.30, Nuova Zelanda-Sudafrica, Gruppo A

RUGBY A 7 – Come vederlo in tv

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.