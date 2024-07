Roberto Russo, Olimpiadi Parigi 2024 volley: scheda e giorni di gara

Roberto Russo si presenterà a Parigi nei panni del centrale titolare accanto a Gianluca Galassi, un ruolo guadagno con brillantezza nella passata stagione e conservato durante questa estate. Il siciliano si è sempre distinto per le sue capacità a muro ed è dotato di un servizio che spesso mette in difficoltà gli avversari. Obiettivo alla prima partecipazione alle Olimpiadi? Lottare per una medaglia insieme ai compagni dopo aver vinto Mondiali ed Europei.

Nome: Roberto

Cognome: Russo

Luogo e data di nascita: Palermo, 23 febbraio 1997

Sport e discipina: volley

Quando gareggia: 26 luglio (Italia-Brasile), 30 luglio (Italia-Egitto), 3 agosto (Italia-Polonia), eventuale 5 agosto (quarti di finale), eventuale 7 agosto (semifinali), eventuali 9-10 agosto (finali)