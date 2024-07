Riccardo Meli, Olimpiadi Parigi 2024 atletica: scheda e giorni di gara

Longilineo specialista del giro di pista, Riccardo Meli è un grande specialista della staffetta 4×400 e sono i risultati a confermarlo: nel 2016 debutta agli Europei U18 e nel 2021 vince l’argento con la 4×400 agli Europei U23. All’aperto è campione d’Europa U23 con la 4×400 azzurra nel 2023, quando è anche protagonista ai Mondiali di Budapest, dove prende parte sia alla 4×400 (settimo) sia alla staffetta mista. Quest’anno ha conquistato l’argento nella 4×400 agli Europei di Roma. A Parigi l’obiettivo è ben figurare in finale ma se tutto dovesse andare per il verso giusto sognare non costa nulla

Nome: Riccardo

Cognome: Meli

Luogo e data di nascita: Vico Equense (NA) 15/4/2021

Sport e disciplina: atletica, staffetta 4×400 uomini

Quando gareggia: 9/10 agosto (staffetta 4×400 uomini)