Ranking ATP, Fognini sorpassa Berrettini dopo Wimbledon: n.8 d’Italia

Si è fermato per la settima volta in carriera al terzo turno Fabio Fognini nel torneo di Wimbledon. Il 37enne ligure sperava di sfatare il tabù, contro un avversario come Roberto Bautista Agut non impossibile per le qualità del tennista italiano. Spesso i due si erano incrociati e nella maggior parte dei casi Fognini l’aveva spuntata.

Un’amara sconfitta al quinto set in una partita disputata in due giorni, vista l’interruzione per la pioggia di ieri, con Fabio che si trovava in una condizione di vantaggio, ovvero 2 set a 1. Quest’oggi però è mancata risolutezza nei momenti più importanti e così lo score di 7-6 (6) 3-6 5-7 7-6 (1) 6-4 ha sorriso all’iberico.

Un’avventura londinese, comunque, che ha regalato al classe ’87 punti importanti in classifica, essendo allo stato attuale delle cose n.80 e davanti anche a Matteo Berrettini. Da capire quali saranno i prossimi impegni di Fognini, desideroso di dare ancora segnali di vitalità in una carriera vicina ai titoli di coda.

Di seguito la classifica del ligure e il suo posizionamento rispetto agli altri italiani:

RANKING ATP FABIO FOGNINI

Ranking ATP virtuale con il terzo turno a Wimbledon: 80° con 727 punti (davanti a Matteo Berrettini, n.82)

RANKING ATP ITALIANI IN TOP-100

1 Jannik Sinner ITA 9370

24 Lorenzo Musetti ITA 1630

35 Luciano Darderi ITA 1256

39 Matteo Arnaldi ITA 1220

48 Flavio Cobolli ITA 1000

52 Lorenzo Sonego ITA 921

76 Luca Nardi ITA 744

80 Fabio Fognini ITA 727

82 Matteo Berrettini ITA 715