Ranking ATP, a quanti punti da Sinner si portano Alcaraz o Djokovic vincendo Wimbledon: n.1 nel mirino

Un anno dopo Carlos Alcaraz e Novak Djokovic si trovano nuovamente di fronte nella finale del singolare maschile di Wimbledon. Lo spagnolo va a caccia del bis e del suo quarto Slam, mentre Djokovic sogna di raggiungere il record di Roger Federer con otto titoli sull’erba dei Championships. Una finale che sperava di raggiungere Jannik Sinner, che, invece, si è fermato nei quarti di finale contro il russo Daniil Medvedev.

Nonostante quella sconfitta bruciante, arrivata dopo una battaglia di cinque set e con l’altoatesino non in perfette condizioni fisiche, Sinner non perderà la prima posizione nella classifica mondiale. Questo lo si conosceva già prima di giocare Wimbledon, con Jannik che si era assicurato il primato con qualsiasi andamento del torneo, ma i due grandi rivali ora possono accorciare il distacco dall’azzurro.

Chi può avvicinarsi molto è sicuramente Novak Djokovic. Il serbo, ora a 8460 punti, con la vittoria si porterebbe a 9160 punti nella classifica mondiale, a poco più di 400 punti dallo stesso Sinner, che si trova attualmente con 9570 punti. Va ricordato che Jannik ha deciso di non giocare il torneo ATP 250 di Bastad, che gli avrebbe permesso di allungare ulteriormente il proprio vantaggio.

Sinner sarà numero uno, Djokovic numero due ed Alcaraz resterà in ogni caso numero tre. Certo un bis a Wimbledon permetterebbe allo spagnolo di avvicinarsi ulteriormente a Sinner. Attualmente Alcaraz è a quota 7430 punti e con un successo salirebbe a 8130, comunque ancora abbastanza distante dall’altoatesino.

SCENARI RANKING ATP DOPO LA FINALE DI WIMBLEDON

Classifica prima della finale

1. Jannik Sinner 9570 punti

2. Novak Djokovic 8460

3. Carlos Alcaraz 7430

Se vince Novak Djokovic

1. Jannik Sinner 9570 punti

2. Novak Djokovic 9160

3. Carlos Alcaraz 7430

Se vince Carlos Alcaraz

1. Jannik Sinner 9570 punti

2. Novak Djokovic 8460

3. Carlos Alcaraz 8130