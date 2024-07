Ranking ATP (15 luglio 2024): Jannik Sinner sempre n.1 del mondo. Musetti in grande ascesa, Berrettini perde posizioni

Calato il sipario sul torneo di Wimbledon. La classifica mondiale, in ambito maschile, non è cambiata così tanto in relazione ai risultati che sono arrivati. Jannik Sinner è sempre in vetta con 9570 punti a precedere il serbo Novak Djokovic (8460 punti) e lo spagnolo Carlos Alcaraz (8130 punti). Chiaramente, quanto accaduto nei Championships, pone l’accento sulla grande prestazione dell’iberico, capace di realizzare la doppietta Roland Garros-Wimbledon nello stesso anno, cosa riuscita solo a sei tennisti prima di Carlitos nella storia dell’Era Open. Alcaraz, però, è stato il più giovane.

A seguire troviamo il tedesco Alexander Zverev (n.4), il russo Daniil Medvedev (n.5), semifinalista come l’anno scorso a Wimbledon e capace di battere Sinner nei quarti di finale, l’australiano Alex de Minaur (n.6), che ha compiuto un grande balzo in avanti per i quarti raggiunti a Londra ma costretto a non disputare il suo match contro Djokovic per un infortunio all’anca che lo terrà ai box per qualche tempo, il polacco Hubert Hurkacz (n.7), infortunatosi anch’egli a Wimbledon, il russo Andrey Rublev (n.8), il norvegese Casper Ruud (n.9) e il bulgaro Grigor Dimitrov (n.10), unitosi al gruppo degli infortunati.

RANKING ATP TOP-10

1. Jannik Sinner 9570 punti

2. Novak Djokovic 8460 punti

3. Carlos Alcaraz 8130 punti

4. Alexander Zverev 7015 punti

5. Daniil Medvedev 6525 punti

6. Alex de Minaur 4185 punti

7. Hubert Hurkacz 4105 punti

8. Andrey Rublev 4070 punti

9. Casper Ruud 4030 punti

10. Grigor Dimitrov 3770 punti

Parlando nel caso specifico di casa Italia e definita la situazione di Sinner, da sottolineare la grande ascesa di Lorenzo Musetti. Il toscano ha raggiunto per la prima volta in carriera le semifinali in uno Slam, per di più a Wimbledon, e questo potrebbe dargli un po’ di certezze in vista di quel che sarà. Nove le posizioni guadagnate da Lorenzo rispetto all’ultimo aggiornamento e posizione di n.16 del ranking che fa molto piacere.

Alle sue spalle si deve prendere atto anche dei costanti miglioramenti di Luciano Darderi (n.35). In top-100 completano la cerchia tricolore Matteo Arnaldi (n.39), Flavio Cobolli (n.48), Lorenzo Sonego (n.52), Luca Nardi (n.76), Fabio Fognini (n.80), visto il terzo turno raggiunto a Londra, e Matteo Berrettini (n.82), che ha perso ben 23 posti rispetto all’ultimo aggiornamento. Poco fortunato il romano nell’incrociare Jannik nel secondo round a Wimbledon e non potendo così confermare gli ottavi dell’anno precedente nei Championships. Matteo confida, comunque, in questa parte di stagione per riprendere la scalata.

ITALIANI IN TOP-100

1. Jannik Sinner 9570 punti

16. Lorenzo Musetti 2330 punti

35. Luciano Darderi 1256 punti

39. Matteo Arnaldi 1220 punti

48. Flavio Cobolli 1000 punti

52. Lorenzo Sonego 921 punti

76. Luca Nardi 744 punti

80. Fabio Fognini 727 punti

82. Matteo Berrettini 715 punti