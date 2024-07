Quanti soldi vincono gli italiani alle Olimpiadi di Parigi 2024 per oro, argento e bronzo? Le cifre dei premi

L’Italia vuole essere grande protagonista alle Olimpiadi di Parigi 2024 e magari provare a migliorare il sontuoso bottino di Tokyo 2020, quando venne raggiunta la quota di 40 medaglie (10 ori, 10 argenti, 20 bronzi). Gli atleti che riusciranno nell’impresa di salire sul podio a cinque cerchi potranno beneficiare di un premio in denaro previsto dal Comitato Olimpico Nazionale.

Il Coni ha dunque deciso di confermare i premi in denaro previsti tre anni fa, non incrementato l’entità degli assegni che verranno staccati per gli azzurri capaci di portare il tricolore sui pennoni nella capitale francese. Ai Campioni Olimpici verranno elargiti 180.000 euro, i secondi posti varranno 90.000 euro, ogni bronzo garantirà 60.000 euro.

Ricordiamo che le cifre sono lorde (dunque bisognerà adempiere alle relative tasse previste dalle normative vigenti) e che sono garantiti ai singoli, ovvero ciascun membro di una squadra o di una staffetta porta a casa l’importo previsto, non viene divisa la somma pattuita tra tutti i partecipanti ma ognuno avrà diritto all’assegno pieno.

Questi sono gli importi previsti dal Coni, ma chiaramente ogni atleta potrà beneficiare anche degli emolumenti garantiti da sponsor e altre fonti, senza dimenticare dell’enorme ritorno di immagine di cui si potrà beneficiare nel prossimo futuro. Di seguito il quadro dettagliato di quanti soldi guadagnano gli italiani che conquisteranno una medaglia alle Olimpiadi di Parigi 2024.

QUANTI SOLDI GUADAGNANO GLI ITALIANI ALLE OLIMPIADI 2024

Medaglia d’oro: 180.000 euro.

Medaglia d’argento: 90.000 euro.

Medaglia di bronzo: 60.000 euro.

