Quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner con il secondo turno a Wimbledon? Montepremi, cifre e proiezioni

Jannik Sinner ha sconfitto Yannick Hanfmann e si è qualificato al secondo turno di Wimbledon. Il numero 1 del mondo ha fatto il proprio debutto nel terzo Slam della stagione, riuscendo a imporsi sull’erba londinese e a proseguire la propria avventura in uno dei tornei più prestigiosi e iconici al mondo. Il fuoriclasse altoatesino si è ben distinto nei primi due set contron il tedesco, ma ha poi ha avuto un passaggio a vuoto nella terza frazione prima di riuscire a chiudere i conti in maniera autoritaria con il punteggio di 6-3, 6-4, 3-6, 6-3.

Jannik Sinner tornerà in campo mercoledì 3 luglio per affrontare Matteo Berrettini in un derby che si preannuncia altamente appassionante e avvincente: il vincitore degli ultimi Australian Open incrocerà il romano, già finalista a Wimbledon nel 2021, che sta cercando di ritrovare lo smalto dei giorni migliori. Una sfida tutta italiana che mette in palio la qualificazione al terzo turno, da disputare poi contro il vincente del confronto tra l’olandese Tallon Griekspoor e il serbo Miomir Kecmanovic.

Il risultato odierno ha chiaramente un importante risvolto dal punto di vista tecnico e agonistico, ma ha anche un rilevante risvolto sotto il profilo economico. Quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner battendo Hanfmann e volando al secondo turno di Wimbledon? Il montepremi è già interessante, visto che stiamo parlando di 93.000 sterline britanniche (circa 109.500 euro). La borsa si farebbe più sostanziosa in caso di avanzamento nella manifestazione.

L’accesso al terzo turno viene premiato con 143.000 sterline, l’approdo agli ottavi garantisce 226.000 sterline, l’ammissione ai quarti viene pagata 375.000 sterline, l’ingresso in semifinale è riconosciuto con 715.000 sterline, il finalista perdente si può consolare con 1,4 milioni di sterline, il vincitore di Wimbledon festeggia con 2,7 milioni di sterline.

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO SINNER CON IL SECONDO TURNO A WIMBLEDON?

93.000 sterline britanniche (circa 109.500 euro).