Quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner con gli ottavi a Wimbledon? Il montepremi inizia a crescere

Jannik Sinner ha sconfitto Miomir Kecmanovic e si è qualificato agli ottavi di finale di Wimbledon. Il numero 1 del mondo, reduce dal successo nell’avvincente derby con Matteo Berrettini, ha sciorinato tutta la sua classe contro il serbo ed è riuscito ad avere la meglio in tre set, meritandosi così il diritto di proseguire la propria avventura sull’erba londinese. Il fuoriclasse altoatesino, quest’anno capace di trionfare agli Australian Open, si è imposto con il punteggio di 6-1, 6-4, 6-2.

Il 22enne ha regolato brillantemente il numero 52 del mondo per fronteggiare il vincente del confronto tra il canadese Dennis Shapovalov e lo statunitense Ben Shelton (il loro incontro è stato rinviato a domani a causa della pioggia, dunque chi avrà la meglio godrà di un giorno di riposo in meno rispetto al nostro portacolori). Il leader del ranking ATP partirà con i favori del pronostico, ma si preannuncia un incrocio comunque rognoso per meritarsi l’approdo ai quarti di finale.

Il risultato odierno ha chiaramente un importante risvolto dal punto di vista tecnico e agonistico, ma ha anche un rilevante risvolto sotto il profilo economico. Quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner battendo Kecmanovic e qualificandosi agli ottavi di finale di Wimbledon? Il montepremi è molto interessante, visto che stiamo parlando di 226.000 sterline britanniche (circa 267.200 euro).

La borsa si farebbe più sostanziosa in caso di avanzamento nella manifestazione. L’ammissione ai quarti viene pagata 375.000 sterline, l’ingresso in semifinale è riconosciuto con 715.000 sterline, il finalista perdente si può consolare con 1,4 milioni di sterline, il vincitore di Wimbledon festeggia con 2,7 milioni di sterline.

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO SINNER CON GLI OTTAVI A WIMBLEDON?

226.000 sterline britanniche (circa 267.200 euro).