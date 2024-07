Quante posizioni ha guadagnato Jasmine Paolini da inizio 2024? Una scalata che ha dell’incredibile

Il 4 dicembre 2023 la classifica WTA di fine stagione poneva Jasmine Paolini al numero 30 del mondo con 1435 punti: l’azzurra, nell’ultimo aggiornamento del ranking, datato 1° luglio, prima dell’inizio di Wimbledon, era settima a quota 4228.

Con l’approdo in finale a Wimbledon l’azzurra è salita a quota 5518, portandosi al quinto posto della classifica, piazzamento che già aveva conquistato con la semifinale e che non migliorerà comunque, anche in caso di vittoria finale. In palio, però, nell’ultimo atto, ci saranno 700 punti: Paolini salirebbe a quota 6218.

A concorrere a questa classifica, nel 2024, vanno elencati gli ottavi degli Australian Open, la vittoria nel WTA 1000 di Dubai, gli ottavi ad Indian Wells e Madrid, tornei sempre di categoria WTA 1000, i quarti nel WTA 500 di Stoccarda, la finale al Roland Garros, e la semifinale ad Eastbourne, sull’erba.

PROGRESSI JASMINE PAOLINI

Fine 2023: 30° posto, 1435 punti.

Dopo Wimbledon 2024: 5° posto, 5518 o 6218 punti.

Differenza: +25 posizioni.