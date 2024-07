Quando torna in campo Matteo Berrettini? Niente Olimpiadi, il cammino verso gli US Open

Messa in archivio la poca fortunata avventura a Wimbledon, Matteo Berrettini si prepara per tornare in campo. Il tennista romano non sarà alle Olimpiadi. Il percorso di quest’anno, condizionato dagli stop per gli ormai consueti problemi fisici, non gli ha consentito di conquistarsi la qualificazione per la rassegna a Cinque Cerchi di Parigi. Di conseguenza il suo programma nei tornei sarà diverso.

Vedremo il romano in azione questa settimana a Gstaad (Svizzera), sulla terra rossa. Un torneo in cui Matteo ha bei ricordi: la conquista del titolo, battendo in Finale lo spagnolo Roberto Bautista Agut, nel 2018 e la Finale raggiunta nel 2022, perdendo dal norvegese Casper Ruud. L’obiettivo sarà quello di giocare più partite possibili per guadagnare punti in classifica.

Dal 22 al 27 luglio Berrettini è iscritto anche al torneo di Kitzbuehel. Un evento in cui il classe ’96 del Bel Paese è l’unico rappresentante tricolore nel tabellone principale. Un main draw guidato da Ruud, dall’argentino Sebastian Baez e dai due cileni Nicolas Jarry e Alejandro Tabilo.

Successivamente ci si preparerà alla lunga trasferta nordamericana per arrivare al meglio agli US Open (26 agosto-8 settembre). Sulla carta ci sono i Masters1000 di Montreal e di Cincinnati, ma Matteo non è nel tabellone principale per la sua classifica allo stato attuale delle cose. Sarà da capire quali e quante saranno le rinunce in questi due tornei, previsti rispettivamente dal 6 al 12 agosto e dal 12 al 19 agosto, in considerazione degli impegni di tanti tennisti nel torneo olimpico.

CALENDARIO MATTEO BERRETTINI