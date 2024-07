Quando si gioca Paolini-Keys, Wimbledon 2024: orario esatto, tv, streaming

Domani, domenica 7 luglio, Jasmine Paolini tornerà nuovamente sui prati di Church Road per affrontare la statunitense Madison Keys (n.12 del seeeding) negli ottavi di finale del torneo di Wimbledon. La toscana (n.6 del mondo) ha voglia di dar seguito alla propria stagione da incorniciare, mettendo nel mirino la qualificazione ai quarti di finale.

Fino a questo momento, il rendimento di Paolini è stato eccellente. L’azzurra si presenta all’appuntamento senza aver perso un set e soprattutto terminando sempre in crescendo le proprie partite. Emblematico quanto accaduto contro la canadese Bianca Andreescu. Vinto il primo parziale al tie-break, Jasmine ha letteralmente dilagato, infliggendo un pesante 6-1 alla propria avversaria.

Certo, l’unico precedente tra le due non è così ben augurante per la nostra portacolori. Il riferimento è al WTA1000 di Dubai dell’anno scorso, quando la statunitense si è imposta per 6-1 6-1. Tuttavia, la toscana ha avuto un’ascesa incredibile dal punto di vista tennistico e della propria consapevolezza, al punto che proprio a Dubai quest’anno ha vinto il suo primo titolo 1000 in carriera ed è reduce dalla Finale raggiunta al Roland Garros.

La partita tra Jasmine Paolini e Madison Keys, in programma domani e valida per gli ottavi di finale del torneo di Wimbledon, sarà di scena sul campo-1 e il primo incontro (inizio ore 14.00) a precedere la sfida tra Jannik Sinner e Ben Shelton. La trasmissione in diretta sarà curata da Sky Sport Uno (201) dalle 14.00 alle 18.00, Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Wimbledon (dal 252 al 257) con palinsesto da definire. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

PAOLINI-KEYS WIMBLEDON 2024

Domenica 7 luglio

No.1 Court – Ore 14:00 italiane

J. Paolini ITA vs M. Keys USA

J. Sinner ITA vs B. Shelton USA

G. Dimitrov BUL vs J. Struff GER

PROGRAMMA PAOLINI-KEYS WIMBLEDON 2024: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201) dalle 14.00 alle 18.00, Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Wimbledon (dal 252 al 257) con palinsesto da definire.

Diretta streaming: SkyGo, NOW

Diretta testuale: OA Sport