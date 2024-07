Quando sfila l’Italia alle Olimpiadi? L’ordine della Cerimonia d’Apertura, azzurri nel mezzo. Attenzione alla chiusura speciale

L’Italia sarà la 91ma Nazione a sfilare durante la Cerimonia d’Apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024, che andrà in scena venerdì 26 luglio a partire dalle ore 19.30. Per la prima volta nella storia la parata dei Paesi partecipanti non avrà luogo all’interno dello Stadio, ma lungo un fiume: le varie delegazioni saranno infatti a bordo di alcune barche e percorreranno un tratto di sei chilometri sulla Senna, dal Ponte di Austerlitz fino al Trocadero, davanti alla Torre Eiffel.

Sarà un evento emozionante e che entrerà di diritto nella storia dell’epopea a cinque cerchi. Gli azzurri saranno sulla barca insieme a Israele e Giamaica. Ricordiamo che i portabandiera dell’Italia saranno Gianmarco Tamberi e Arianna Errigo. L’ordine di sfilata è determinato dall’ordine alfabetico, ma con alcune eccezioni che vanno tenute ben in considerazione. La parata sarà infatti aperta dalla Grecia, in quanto culla dei Giochi. Al secondo posto il Team dei Rifugiati, che sventolerà la bandiera olimpica.

Si proseguirà così con i Paesi schierati in ordine alfabetico della lingua francese (ragione per cui il Sudafrica è secondo, visto che nell’idioma locale è Afrique du Sud), aperto dall’Afghanistan. La sfilata sarà chiusa dalla Francia in quanto Paese ospitante, preceduto dagli USA. L’Australia sfilerà per terzultima, posto che di solito spetta al Paese che ospiterà l’edizione successiva, ma visto che sarà a Los Angeles si è pensato a questo cambio in vista dei Giochi di Brisbane 2032.