Quando la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024? Orario esatto e dove vederla in tv

Lo spettacolo ha inizio. Venerdì 26 luglio alle ore 19.30 andrà in scena la Cerimonia d’Apertura dell’edizione 2024 delle Olimpiadi Estive a Parigi. Sarà una celebrazione unica nel suo genere, destinata a rimanere nella storia. Per la prima volta, infatti, il tutto non si terrà in uno stadio, bensì nel cuore della città ospitante.

La parata degli atleti avrà luogo lungo la Senna, che tra l’altro sarà sede delle gare del nuoto in acque libere del nuoto per il triathlon, con ciascuna delegazione che sfilerà su barche dotate di telecamere, creando un’esperienza senza precedenti per gli spettatori e i partecipanti che seguiranno da casa. Questo permetterà ai telespettatori di tutto il mondo, sia in TV che online, di seguire da vicino gli atleti che attraverseranno il centro della capitale francese.

Il percorso sarà di sei chilometri e avrà il suo principio dal ponte Austerlitz accanto al Jardin des Plantes, passando per le due isole centrali, l’Île Saint Louis e l’Île de la Cité, e attraversando fino a dieci ponti, terminando davanti al Trocadéro, dove si svolgeranno gli spettacoli finali della Cerimonia. Saranno circa 10.500 atleti provenienti da 206 Paesi diversi a prendere parte a questi Giochi. In casa Italia, saranno 403 a rappresentare il Bel Paese e spetterà alla fiorettista Arianna Errigo e l’altista Gianmarco Tamberi portare la bandiera dell’Italia.

La Cerimonia d’Apertura dell’edizione 2024 delle Olimpiadi Estive di Parigi sarà trasmessa in diretta televisiva da Rai 2 HD, Eurosport1 HD; in streaming su RaiPlay, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento.

CERIMONIA D’APERTURA OLIMPIADI PARIGI 2024

Venerdì 26 luglio

19.30 Cerimonia d’Apertura Olimpiadi Parigi 2024 – Diretta tv su Rai 2 HD e su Eurosport1 HD

PROGRAMMA CERIMONIA D’APERTURA OLIMPIADI PARIGI 2024: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD, Eurosport1 HD

Diretta testuale: Discovery+, SkyGo, NOW e DAZN

Diretta testuale: OA Sport