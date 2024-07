Quando gioca Sinner contro Medvedev? Orario quarti di finale a Wimbledon, tv, streaming

Tornerà in campo domani, martedì 9 luglio, Jannik Sinner, il quale sarà impegnato nei quarti di finale del tabellone di singolare maschile di Wimbledon: sull’erba outdoor britannica, il numero 1 del mondo e del seeding affronterà il russo Daniil Medvedev, testa di serie numero 5.

Il match si giocherà sul Centre Court e sarà il primo a partire dalle ore 14.30 italiane. Si tratterà del dodicesimo confronto tra i due sul circuito maggiore: il russo è in vantaggio per 6-5, ma dopo aver perso le prime 6 sfide, Sinner ha vinto sempre negli ultimi 5 incroci con Medvedev.

La diretta tv della nona giornata di Wimbledon 2024 sarà affidata a Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K dalle 12.00 alle 14.00 e dalle 14.30 alle 22.00, a Sky Sport Arena e Sky Sport Wimbledon 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dalle 12.00 alle 22.00, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go e NOW dalle 12.00 alle 22.00, infine per quanto riguarda la diretta live testuale dei match in singolare degli italiani, questa sarà garantita da OA Sport.

CALENDARIO WIMBLEDON 2024

Martedì 9 luglio – Centre Court

Dalle ore 14.30 italiane

Jannik Sinner (Italia, 1) – Daniil Medvedev (Russia, 5)

PROGRAMMA WIMBLEDON 2024: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena o Sky Sport Wimbledon 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

Diretta streaming: Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.