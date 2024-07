Quando gareggia l’Italia della ginnastica artistica maschile alle Olimpiadi? Orario, suddivisione, tv, streaming

L’Italia della ginnastica artistica maschile vuole sognare in grande alle Olimpiadi di Parigi 2024, dove si presenterà dopo aver conquistato la medaglia di bronzo agli ultimi Europei nella gara a squadre. La nostra Nazionale, che torna ai Giochi dopo addirittura dodici anni di assenza, inseguirà la qualificazione alla finale del team event riservata alle migliori otto compagini.

A livello individuale si punterà ai due posti nella finale del concorso generale individuale con Yumin Abbadini, Lorenzo Minh Casali, Mario Macchiati (passano i migliori 24, ma massimo due per Nazione) e si auspica qualche ingresso nelle finali di specialità, soprattutto con Carlo Macchini alla sbarra (attenzione anche ad Abbadini sul ferro) e con Nicola Bartolini al corpo libero.

I Moschettieri scenderanno in pedana nella terza e ultima suddivisione, in programma sabato 27 luglio alle ore 20.00. I ragazzi del DT Giuseppe Cocciaro incominceranno agli anelli, poi nell’ordine saliranno su volteggio, parallele pari, sbarra, corpo libero, volteggio. Nella stessa suddivisione ci saranno anche Turchia, Svizzera, Spagna e due gruppi misti. Sarà un vantaggio perché si gareggerà con diversi riferimenti di punteggio.

QUANDO GAREGGIA L’ITALIA MASCHILE ALLE OLIMPIADI

Sabato 27 luglio

Ore 20.00 Qualificazioni, terza suddivisione: Italia dagli anelli

PROGRAMMA OLIMPIADI PARIGI 2024: COME VEDERLE IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.