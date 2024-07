Quando combatte Irma Testa alle Olimpiadi nella boxe: data, orario, avversaria

Partirà dai sedicesimi alle Olimpiadi di Parigi 2024 il cammino di Irma Testa, campionessa iridata in carica ma non inserita tra le teste di serie e dunque costretta ad affrontare un turno preliminare in più: la prima avversaria dell’azzurra sarà la cinese Zichun Xu. L’incontro andrà in scena nella serata di martedì 30 luglio, alle ore 22.08.

Il pronostico è tutto per l’azzurra, che poi, in caso di successo, agli ottavi si ritroverà di fronte la colombiana Valeria Arboleda Mendoza, mentre ai quarti di finale ci potrebbe essere la sfida con la francese Amina Zidani o con la filippina Nesthy Petecio. Il penultimo atto potrebbe riservare il confronto con la kazaka Karina Ibragimova, infine in finale l’avversaria potrebbe essere Yu-Ting Lin (Cina Taipei).

La diretta tv per gli abbonati sarà fruibile su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), ma gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). La diretta tv gratis e in chiaro sarà disponibile su Rai 2, RaiSportHD.

La diretta streaming per gli abbonati sarà fruibile su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN e Tim Vision, mentre la diretta streaming gratis sarà disponibile su Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3. Diretta Live testuale su OA Sport.

CALENDARIO OLIMPIADI PARIGI 2024

Martedì 30 luglio

22.08 Boxe, -57 kg femminili: sedicesimi di finale, Irma Testa (Italia) -Xu Zichun (Cina)

PROGRAMMA OLIMPIADI PARIGI 2024: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.