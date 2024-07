Pietro Torre, Olimpiadi Parigi 2024 scherma: scheda e giorni di gara

Pietro Torre è alla prima partecipazione olimpica a Parigi 2024. Lo sciabolatore toscano si è messo in luce nelle ultime stagioni, guadagnandosi il posto nella squadra. Torre non gareggerà nell’individuale e sarà protagonista solo con il quartetto, che proverà a conquistare un posto sul podio. Una qualificazione complicata e raggiunta all’ultima tappa, ma gli azzurri hanno le carte in regola per centrare una medaglia.

Nome: Pietro

Cognome: Torre

Luogo e data di nascita: Livorno, 6 Maggio 2002

Sport e disciplina: Scherma (sciabola maschile)

Quando gareggia: mercoledì 31 Luglio (prova a squadre)