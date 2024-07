Perché Sinner rischia (anche oggi) il rinvio a domani? La situazione a Wimbledon e programma in netto ritardo

Siamo alle solite. Anche oggi Jannik Sinner è sul filo del rasoio, con il numero 1 al mondo che potrebbe venir costretto a veder ‘svanire’ il suo giorno di riposo nel caso di successo contro Miomir Kecmanovic nel torneo di Wimbledon.

Il match tra il numero 1 al mondo ed il serbo è il terzo del programma sul campo centrale come terzo ed ultimo match, con il programma iniziato alle 14.30 italiane con il match tra Carlos Alcaraz e Frances Tiafoe e la partita successiva che vede di fronte Maria Sakkari ed Emma Raducanu per il torneo femminile. Il problema arriva con il fatto che il match tra l’iberico e lo statunitense non è ancora chiuso.

I due hanno appena cominciato il quinto e decisivo set, con una battaglia che sta durando da oltre tre ore e mezza. Possibile che la partita possa concludersi entro un’ora, ma ci sarebbe comunque la sfida femminile da giocare e concludere, facendo slittare oltremodo il match di Sinner, che avrebbe grosse chance di non chiudersi oggi.

Infatti le partite a Church Road devono finire tassativamente entro le 23.00 locali, la mezzanotte in Italia, per evitare chiasso e disagio agli abitanti della zona. Anche contro Matteo Berrettini Jannik ha rischiato di dover concludere la partita il giorno dopo, ma chiudendo attorno alle 23.30 italiane ha scongiurato il pericolo. Semmai la partita si dovesse concludere il giorno dopo, allora quello tra Sinner e Kecmanovic verrebbe programmato come secondo match da recuperare. L’orario dipenderà dal campo: dalle 14.30 se sul centrale, dalle 14.00 se sul campo 1 o dalle 12.00 su altri campi.