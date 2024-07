Perché Sinner-Berrettini potrebbe venire rimandata a domani: il giorno di riposo rischia di sparire

Jannik Sinner contro Matteo Berrettini: il 2° turno di gran lunga più atteso a Wimbledon si giocherà oggi, mercoledì 3 luglio; tuttavia non è escluso che la partita possa avere una coda e concludersi giovedì 4. Colpa, come sempre, di una programmazione poco razionale (basterebbe iniziare un’ora prima, ma è troppo difficile da capire…) e di regolamenti locali quantomeno discutibili.

L’ORDINE DI GIOCO DELLE PARTITE

Il derby tricolore è stato programmato sul Campo Centrale come terzo match in ordine cronologico dalle 14.30. In precedenza erano previste le partite tra Daniil Medvedev-Alexandre Muller e Naomi Osaka-Emma Navarro. Il russo si è imposto sul francese per 3-1 al termine di un match complicato e durato ben 3 ore e mezza: questo ha scombinato tutti i piani.

A questo punto toccherà a Osaka-Navarro: la ex n.1 al mondo giapponese se la vedrà contro l’americana n.17 del ranking. Si prospetta una sfida equilibrata, che potrebbe anche risolversi al terzo set. Dunque non è escluso che possa durare a lungo, magari anche 3 ore abbondanti…

PERCHÉ SINNER-BERRETTINI POTREBBE NON CONCLUDERSI OGGI

Dunque va messo in conto che i nostri connazionali possano scendere in campo piuttosto tardi, anche intorno alle nostre 21.30/22.00. A quel punto le possibilità di concludere il match nella giornata odierna sarebbero decisamente basse. Da regolamento non è infatti possibile proseguire il gioco oltre le 23.00 locali, ovvero mezzanotte in Italia. Gli organizzatori, da qualche anno, hanno introdotto questa regola per venire incontro ai residenti locali che si lamentavano degli schiamazzi del pubblico dopo una certa ora. Non vi sarà al contrario alcun problema di luminosità, perché il Campo Centrale è illuminato artificialmente.

Dunque dipenderà quasi tutto da Osaka e Navarro. Se la giapponese e l’americana daranno vita ad una maratona (ipotesi tutt’altro che da escludere), allora aumenteranno le possibilità che la partita tra Sinner e Berrettini venga conclusa domani. Peraltro, da regolamento, un match da completare viene sempre fissato come il secondo di giornata. Ad ogni modo, sia l’altoatesino sia il romano dovrebbero nell’eventualità fare a meno del canonico giorno di riposo, perché uno dei due sarà impegnato poi già venerdì 5 luglio per il 3° turno contro uno tra l’olandese Tallon Griekspoor ed il serbo Miomir Kecmanovic. Insomma, di certo non una situazione ideale.