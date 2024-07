Perché Sinner avrà un giorno di riposo in più rispetto all’avversario degli ottavi a Wimbledon: programma denso

L’azzurro Jannik Sinner, numero 1 del seeding e del mondo, ha appena battuto il serbo Miomir Kecmanovic per 6-1 6-4 6-2 e si è qualificato per gli ottavi di finale del torneo di singolare maschile di Wimbledon: l’azzurro tornerà in campo domenica, ma non conosce ancora il nome del prossimo avversario.

La pioggia, infatti, ha causato numerose cancellazioni nella quinta giornata del torneo: l’azzurro affronterà il vincente del match tra il canadese Denis Shapovalov e lo statunitense Ben Shelton, sospeso sul 2-3 del primo set, che riprenderà domani alle ore 14.00 italiane sul Court 1.

Sinner, dunque, godrà di un giorno di riposo, mentre il suo prossimo avversario giocherà sia domani che domenica: va sottolineato, inoltre, che mentre Shapovalov quest’oggi si è cancellato dal torneo di doppio maschile, Shelton domani dovrà giocare anche in coppia con il connazionale Mackenzie McDonald nel match del primo turno contro gli azzurri Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego.