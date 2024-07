Perché si é ritirato Rune nell’ATP di Amburgo: il punteggio con Fils e le prospettive verso le Olimpiadi

Non è un periodo particolarmente felice per Holger Rune. Il danese, sceso in classifica mondiale al 17° posto, sperava di fare un bel percorso nell’ATP500 di Amburgo per arrivare alle Olimpiadi di Parigi con un morale un po’ più alto. Quest’anno il bilancio è di 27 vittorie e 14 sconfitte, con l’unica Finale raggiunta a inizio anno a Brisbane e persa contro Grigor Dimitrov.

Impegnato quest’oggi contro il francese Arthur Fils (match valido per i quarti di finale), il danese è apparso fin da subito poco centrato e ha fatto fatica ad accendersi. Non è un caso che il transalpino fosse avanti 6-4 4-1. Prima di inziare il sesto game del secondo parziale, però, la decisione di ritirarsi.

Nel match precedente, contro l’argentino Marco Trungelliti (vinto 6-4 6-3) aveva accusato un problemino nella zona del vasto mediale e questa problematica si potrebbe essere ripresentata. Forse, anche a scopo precauzionale, Rune ha deciso di fermarsi. Un pensiero fatto in funzione del torneo olimpico che inizierà il 27 luglio e si terrà sui campi del Roland Garros.

In teoria, il classe 2003 è iscritto anche al torneo di Umago della prossima settimana, dove tra l’altro sono in elenco anche Lorenzo Musetti, Luciano Darderi, Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli, Lorenzo Sonego e Fabio Fognini. Vedremo quali saranno le sue decisioni.

Di seguito il video del ritiro di Holger Rune:

After struggling with his knee, Holger Rune is unable to finish his match with Fils

The Frenchman will play Baez in #HamburgOpen semi-finals tomorrow pic.twitter.com/IBBqBj0v85

— Tennis TV (@TennisTV) July 19, 2024